Julieta Prandi: ¿Se termina su pesadilla?

Hoy será un día decisivo para Julieta Prandi, ya que finalmente podría llegar a una resolución el juicio que le inició a su exesposo, Claudio Contardi, por abuso sexual agravado por el vínculo. La semana pasada, la modelo prestó declaración y revivió la pesadilla a la que fue sometida durante años. También presentó testigos claves, entre ellos peritos y psicólogos.

Pero, ¿qué podría pasar durante esta jornada? Los fiscales del caso pidieron 20 años de prisión para Contardi, mientras que su defensa solicitó la pena mínima para la carátula del juicio, que sería menor a los 10 años. Sin embargo, de acuerdo a los especialistas en el caso, y aunque es poco probable, cabe la posibilidad de que el padre de los dos hijos de la modelo le dicten la falta de mérito.

De acuerdo a Mauro Szeta, esta situación podría darse si se alega que no hay evidencias suficientes para imponerle una pena tan alta. Pese a esto, la defensa de Prandi presentó pruebas más que suficientes para que esta situación sea evitada. Asimismo, Julieta reveló que fue el propio Contardi quien terminó de criminalizarse cuando declaró la semana pasada: “Él terminó de condenarse diciendo: ‘Nunca abusé de ella sin su consentimiento’. Después de eso no tengo más nada que decir”, detallo.

En este sentido, Javier Baños, abogado de la modelo, profundizó: “En el alegato final, (la defensa de Contardi) dijo: ‘Estos hechos no pasaron, son mentira. Y si pasaron, en realidad no la violó tantas veces, la violó una sola vez y de forma prolongada’”, detalló, dejando entrever que al igual que el acusado, su defensa también estaba admitiendo algún grado de culpabilidad.

Mientras se espera una resolución, la modelo está custodiada y tiene un botón antipánico, ya que “está convencida de que su exmarido le puede hacer algo”.

EL APOYO DE GUILLERMO FRANCELLA Y OTROS FAMOSOS

En la previa a la resolución del juicio, muchos famosos alzaron la voz en favor de Prandi. Uno de ellos fue Guillermo Francella, quien trabajó por años con la modelo y tiene un gran cariño. “No se merece lo que ha vivido y aparte todos desconocíamos lo que estaba viviendo, a ese nivel, que sea lo mejor para ella, pobrecita, lo único que te puedo decir”, dijo el actor.

En sintonía con sus dichos, El Chino Leunis también opinó sobre el juicio y señaló que “la revictimización es terrible”. El conductor definió a la modelo como una persona “valiente”, al tiempo que deseó que “en esta situación, la justicia se expida rápidamente”.

“A Julieta la quiero mucho. Nos cruzamos en varias oportunidades e hicimos cosas puntuales. Ojalá que algún día pueda sanar todo esto que es muy difícil, que no se dilate más y que la cuestión se pueda resolver muy pronto para que haya justicia”, añadió.