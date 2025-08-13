Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Información General

Los números de la suerte del miércoles 13 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco

Los números de la suerte del miércoles 13 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
13 de Agosto de 2025 | 00:01
Edición impresa

Escuchar esta nota

 

LEO
(Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

LEO (Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

LE PUEDE INTERESAR

Banco Provincia presentó una línea de créditos para jóvenes de 18 a 25 años: requisitos para obtener hasta $16 millones en 60 cuotas

LE PUEDE INTERESAR

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

SUERTE NUMERICA: 19-20-55. Buen momento para los trabajos en común y las realizaciones técnicas. Ganancias. Deberá confiar más en los hechos que en la imaginación. No descuide su salud.

 

ARIES
(Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

ARIES (Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

SUERTE NUMERICA: 15-02-45. Ganancias de dinero. Buen momento para el trabajo. Reaccione contra su pesimismo. No sea desconfiado.

 

TAURO
(Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

TAURO (Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

SUERTE NUMERICA: 15-02-06. Mantenga sus planes aunque le ocasionen problemas. Un encuentro favorable puede ayudarle a concretar sus planes laborales. Molestias digestivas.

 

GEMINIS
(Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

GEMINIS (Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

SUERTE NUMERICA: 18-02-21. Sus empresas pueden seguir adelantando pero no contará con entradas de dinero. Contratiempo en su relación de pareja. Viajes.

 

CANCER
(Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

CANCER (Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

SUERTE NUMERICA: 41-02-55. Buena jornada para los trabajos manuales. Una tentación amorosa le traerá consecuencias. Hipernerviosidad.

 

VIRGO
(Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

VIRGO (Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

SUERTE NUMERICA: 00-18-90. Cuidado con lo que firma, en las facturas o recibos puede sufrir por el exceso de confianza. Terminan los contratiempos sentimentales. Medite. Malestares.

 

LIBRA
(Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

LIBRA (Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

SUERTE NUMERICA: 11-09-53. En sus quehaceres las ideas e iniciativas están favorecidas por la suerte. En sentimientos espere ver las cosas con más calma. Decisiones importantes. Sea sereno y ordenado.

 

ESCORPIO
(Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

ESCORPIO (Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

SUERTE NUMERICA: 14-55-08. Aunque algunos altibajos en sus intereses se demoran no se acobarde y prosiga adelante. No se deje dominar por temores injustificados en amor. Recuperará sus sueños. Cambios.

 

SAGITARIO
(Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SAGITARIO (Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SUERTE NUMERICA: 15-47-02. Negligencias de otros provocarán situación de apuro en asuntos de papeles. Soportará pequeñas crisis de orden amoroso. Satisfacciones reales. Vida alegre y confortable.

 

CAPRICORNIO
(Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

CAPRICORNIO (Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

SUERTE NUMERICA: 39-50-22. Tomará decisiones adecuadas, especialmente en lo relativo a actividades personales. La perseveración tendrá su recompensa en cuestiones amorosas. Sueños de fortuna. Rectitud.

 

ACUARIO
(Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

ACUARIO (Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

SUERTE NUMERICA: 18-40-03. Gozará de una serie de ventajas y realizaciones en el plano monetario. La vida sentimental progresa aunque definirá una situación complicada. Cuidado con el fracaso. Seriedad.

 

PISCIS
(Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

PISCIS (Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

SUERTE NUMERICA: 37-48-09. Persiste el peligro de pleitos y discusiones a propósito de bienes o dinero. Ocasión de estrechar mejor lazos familiares. Armonía inestable. Brillantes condiciones.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fin de la "primaverita" en La Plata: alerta por el regreso del frío polar y una posible ciclogénesis

VIDEO. EL DIA en Paraguay.- El Pincha y un lugar destacado en el museo de la Conmebol

Así quedarán los sueldos de estatales y docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

Furia femicida en La Plata: quiso quemar viva a su ex

Plazos fijos: banco por banco, cuánto gano si deposito $1.000.000 a 30 días

Jeremías Merlo, de querer largar el fútbol al sueño del pibe en Gimnasia: su historia
+ Leidas

La reacción de los gremios estatales y docentes a la oferta de aumento salarial de la Provincia: cuánto van a cobrar

Noche de Copa Pincha, con el objetivo de traer un buen resultado de Cerro Porteño: formaciones, hora y TV

No hay dos sin tres: el Lobo busca su tercer triunfo al hilo ante Lanús

“Vamos a jugar contra un equipo muy bueno”

El aguante Pincha: los caminos hasta Asunción

María Eugenia Talerico, con dirigentes platenses en Plaza Moreno

Fin de una era: las contraseñas dicen adiós

Cuenta DNI activó este miércoles una de las promos más esperadas en La Plata
Últimas noticias de Información General

Fin de una era: las contraseñas dicen adiós

Día del zurdo: claves de una fecha con historia

Volvió la expedición del Conicet que es furor en redes

Banco Provincia presentó una línea de créditos para jóvenes de 18 a 25 años: requisitos para obtener hasta $16 millones en 60 cuotas
La Ciudad
Baja la temperatura y se nubla este miércoles en La Plata: ¿cuándo llega el frío polar?
Cuenta DNI activó este miércoles una de las promos más esperadas en La Plata
Docentes universitarios retoman la huelga: clases afectadas en facultades y colegios de la UNLP
Después de varios años, se realizará un censo de docentes y nodocentes
Patentes ilegibles: mala calidad o maniobras para evitar multas
Deportes
Noche de Copa Pincha, con el objetivo de traer un buen resultado de Cerro Porteño: formaciones, hora y TV
“Vamos a jugar contra un equipo muy bueno”
Los concentrados para otra jornada copera
El destacado lugar del Pincha en el museo histórico de la Conmebol
El aguante Pincha: los caminos hasta Asunción
Policiales
Detuvieron a un menor con varios antecedentes acusado de robo a mano armada en Berisso
Fentanilo contaminado; se disparan las muertes: ya son casi 100
“Es una crisis sanitaria, una catástrofe nacional producto de dos laboratorios”
El dueño de HLB Pharma negó su responsabilidad
Amenazas y golpes en un nuevo asalto en City Bell
Espectáculos
Wanda Nara está en México participando del rodaje de Love is Blind: todas las fotos
Confirmado: se separaron Evangelina Anderson y Martín Demichelis 
Taylor inicia una nueva era: las teorías swifties
Julieta Prandi: ¿Se termina su pesadilla?
Vicuña sobre su vínculo con Suárez: “Es una pena que se rompió”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla