La reacción de los gremios estatales y docentes a la oferta de aumento salarial de la Provincia: cuánto van a cobrar
La reacción de los gremios estatales y docentes a la oferta de aumento salarial de la Provincia: cuánto van a cobrar
¡$8.000.000! El Súper Cartonazo se hace gigante: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA
Maniobra contrarreloj de Cristina para evitar que le decomisen los bienes
Docentes universitarios retoman la huelga: clases afectadas en facultades y colegios de la UNLP
VIDEO. Destrucción total: encapuchado roció con nafta, prendió fuego una Ranger Raptor y se descubrió que es de Marcos Rojo
Noche de Copa Pincha, con el objetivo de traer un buen resultado de Cerro Porteño: formaciones, hora y TV
No hay dos sin tres: el Lobo busca su tercer triunfo al hilo ante Lanús
El Suple de Fútbol Infantil Femenino, hoy gratis con EL DIA: fotos, resultados y más
Baja la temperatura y se nubla este miércoles en La Plata: ¿cuándo llega el frío polar?
Fentanilo contaminado; se disparan las muertes: ya son casi 100
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
Confirmado: se separaron Evangelina Anderson y Martín Demichelis
Festejá el cumpleaños de Estudiantes con sus libros campeones
Cuenta DNI activó este miércoles una de las promos más esperadas en La Plata
Plazo fijo: cuánto tengo que invertir para obtener $1.000.000 en 30 días
El detenido por golpear y prender fuego a su ex negó las acusaciones
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
Actividades en La Plata: cursos, celebración, feria, acrobacia y festejos
Encerraron a una pareja de amigos en el barrio El Peligro para robar de todo
Los números de la suerte del miércoles 13 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Tras el cierre con LLA, se rompió el bloque de concejales del PRO local
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
LEO
(Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)
LE PUEDE INTERESAR
Banco Provincia presentó una línea de créditos para jóvenes de 18 a 25 años: requisitos para obtener hasta $16 millones en 60 cuotas
SUERTE NUMERICA: 19-20-55. Buen momento para los trabajos en común y las realizaciones técnicas. Ganancias. Deberá confiar más en los hechos que en la imaginación. No descuide su salud.
ARIES
(Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)
SUERTE NUMERICA: 15-02-45. Ganancias de dinero. Buen momento para el trabajo. Reaccione contra su pesimismo. No sea desconfiado.
TAURO
(Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)
SUERTE NUMERICA: 15-02-06. Mantenga sus planes aunque le ocasionen problemas. Un encuentro favorable puede ayudarle a concretar sus planes laborales. Molestias digestivas.
GEMINIS
(Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)
SUERTE NUMERICA: 18-02-21. Sus empresas pueden seguir adelantando pero no contará con entradas de dinero. Contratiempo en su relación de pareja. Viajes.
CANCER
(Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)
SUERTE NUMERICA: 41-02-55. Buena jornada para los trabajos manuales. Una tentación amorosa le traerá consecuencias. Hipernerviosidad.
VIRGO
(Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)
SUERTE NUMERICA: 00-18-90. Cuidado con lo que firma, en las facturas o recibos puede sufrir por el exceso de confianza. Terminan los contratiempos sentimentales. Medite. Malestares.
LIBRA
(Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)
SUERTE NUMERICA: 11-09-53. En sus quehaceres las ideas e iniciativas están favorecidas por la suerte. En sentimientos espere ver las cosas con más calma. Decisiones importantes. Sea sereno y ordenado.
ESCORPIO
(Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)
SUERTE NUMERICA: 14-55-08. Aunque algunos altibajos en sus intereses se demoran no se acobarde y prosiga adelante. No se deje dominar por temores injustificados en amor. Recuperará sus sueños. Cambios.
SAGITARIO
(Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)
SUERTE NUMERICA: 15-47-02. Negligencias de otros provocarán situación de apuro en asuntos de papeles. Soportará pequeñas crisis de orden amoroso. Satisfacciones reales. Vida alegre y confortable.
CAPRICORNIO
(Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)
SUERTE NUMERICA: 39-50-22. Tomará decisiones adecuadas, especialmente en lo relativo a actividades personales. La perseveración tendrá su recompensa en cuestiones amorosas. Sueños de fortuna. Rectitud.
ACUARIO
(Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)
SUERTE NUMERICA: 18-40-03. Gozará de una serie de ventajas y realizaciones en el plano monetario. La vida sentimental progresa aunque definirá una situación complicada. Cuidado con el fracaso. Seriedad.
PISCIS
(Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)
SUERTE NUMERICA: 37-48-09. Persiste el peligro de pleitos y discusiones a propósito de bienes o dinero. Ocasión de estrechar mejor lazos familiares. Armonía inestable. Brillantes condiciones.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí