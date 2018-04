Roban más de 250 mil pesos en dos brutales golpes en La Plata

Uno de los asaltos ocurrió en la casa de los padres del vicepresidente de Gimnasia, Alejandro Ferrer. Fue en 11 entre 39 y 40. El otro caso sucedió en un PH de 65 y 11

No tienen horarios. Tampoco se toman franco, ni vacaciones. Aparecen en cualquier momento y en cualquier lugar. A veces con mayor grado de sofisticación que otras, pero siempre con la misma violencia e insensibilidad. En ese contexto, que ocurre ni más ni menos que en La Plata, no es de extrañar que en dos audaces golpes armados, delincuentes se hayan apoderado de más de 250.000 pesos, computadoras y otros elementos de valor.

Uno de los hechos ocurrió en la casa de los padres del vicepresidente de Gimnasia, Alejandro Ferrer, cerca de las ocho de la mañana.

En el lugar, de acuerdo a lo que pudo saber este diario, se encontraba solamente el padre del dirigente, que tiene 82 años y se llama Néstor.

Los ladrones, apenas salió su esposa de la vivienda, cumplieron el plan que, parece, tenían estudiado al detalle.

Alejandro Ferrer, en diálogo con este diario, contó que “cuando mi mamá llegó a mi oficina, donde trabaja, que está a una casa y un edificio de por medio, uno de los ladrones forzó una puerta de rejas y la dejó entornada para que se metan los cómplices”.

“A mi papá lo agarraron durmiendo en la planta alta y le pegaron un culatazo en la cabeza para despertarlo”, agregó.

Según Ferrer, los delincuentes , que tenían cerca de 35 años, “revolvieron toda la habitación y se fueron en cinco minutos. Le pidieron los dólares, la plata grande y cuando bajaron agarraron una computadora y no sé que otra cosa”.

Justo en ese momento, las que ingresaron al domicilio fueron la mujer de Néstor y una empleada doméstica que la había ido a buscar, extrañada porque a las ocho de la mañana la puerta estaba abierta.

“Salieron corriendo”, aseguró Ferrer a este diario. “Empezaron a gritar y pidieron ayuda a los que ya estaban en la oficina, porque era el horario de entrada”, aclaró.

Siempre de acuerdo al relato de Ferrer, los asaltantes, en plena fuga, se cruzaron con los que iban en ayuda de Néstor. “Y uno les apuntó con un arma”, indicó.

La huida, hacia la calle 39, quedó grabada por las cámaras de seguridad de la empresa de Ferrer, que se dedica al rubro textil.

Las imágenes son muy nítidas y se pueden ver claramente los rostros de los asaltantes, por lo que ahora ya están en poder de los investigadores, que buscan identificarlos.

“Justo yo salí a llevar a mi hijo a la escuela y pasé a cargar nafta. Sino, me agarran a mi también, porque siempre pasó por la casa de mis padres”, mencionó Ferrer.

“Cuando llegué, vi todo el revuelo y entramos enseguida. Gritaba, pero mi papá no me contestaba. Fueron segundos y de mucha desesperación. Lo habían dejado encerrado con llave, por lo que tuve que romper la puerta de una patada”, añadió.

Ferrer prosiguió con su relato: “Estaba todo lleno de sangre, pero por suerte fue el corte y nada más”.

Se supo que los delincuentes huyeron con 5.000 dólares y al menos una computadora.

EL OTRO CASO

Ocurrió en un PH de 65 entre 11 y 12, poco antes de las cuatro de la tarde.

Actuaron cuatro delincuentes armados, que ingresaron al departamento 2, donde Jorge (35), de profesión kinesiólogo, estaba con la mujer y dos amigos, entre ellos el cantante de un grupo de cumbia pop muy conocido de La Plata.

“Dejé la puerta abierta, porque recién habíamos entrado. Fueron cinco minutos y, cuando me paré para cerrarla, tenía a los tipos adentro”, aseguró.

“A nosotros, los hombres, nos ataron y a las mujeres las dejaron sentadas y hasta le dieron agua porque estaban un tanto nerviosas. Las trataron bien”, mencionó.

En esas circunstancias, con la escena bajo su total control, los asaltantes se apoderaron de 150 mil pesos, un rifle de aire comprimido y una computadora, no sin antes dejar todo dado vuelta. Después, previo pasar por otro departamento en el que redujeron a una mujer, a la que sacaron algo más de dinero, escaparon.

Anoche, personal de la Policía Local custodiaba el lugar a la espera del arribo de los peritos de Científica.

“Yo no lo vi, pero según me contaron tenían guantes”, expresó Jorge, al que ya le había llegado la información del robo ocurrido horas antes en el barrio Norte, por lo que las dudas siguen abiertas: “Dicen que pueden ser los mismos que nos asaltaron a nosotros , pero no estoy seguro”, concluyó.