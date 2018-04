Súper ácido: caramelito vivió un “horror” con Maradona

La animadora contó que hace 22 años, tras haber ido al cumple de Dalma, Diego y su entorno le insistieron para que salga con él

| Publicado en Edición Impresa

La querida y recordada conductora infantil de los ‘90, Cecilia Caramelito Carrizo, reapareció en la televisión y revivió recuerdos de su mejor momento de su carrera cuando comenzó con Nico Repetto.

Pero no lo hizo con una anécdota tierna o divertida, sino con el recuerdo de lo que para ella fue “un horror”: cuando Maradona, todavía en su último tramo como jugador profesional, la invitó a salir.

“Era el cumpleaños de Dalma y yo trabajaba en el programa de Nico. Nos invitaron a algunos de la tribuna al cumpleaños, fuimos con una cámara como para hacer una nota y después de eso él me llamó por teléfono para invitarme a salir”, recordó ella en “Peatonal”, el ciclo nocturno de Crónica TV.

Corría el año 1996. “Fue un horror. Una semana después vino Claudia a Telefé con una foto de la nena abrazada conmigo y ella había puesto ‘te quiero’”, lanzó.

La rubia además recordó que fue “directamente él” quien la llamó al celular (algo atípico en esa época) y “por supuesto que le dije que no”, sostuvo.

Por lo visto, el Diego no estaba acostumbrado a recibir un “no” como respuesta. Eso quedó en evidencia porque “Caramelito” también contó que recibió un llamado intimidatorio tras el rebote.

“Después me llamó otra persona, siempre andaba con personas que le rodeaban, y me dijo ‘¿cómo le vas a decir que no? A él nunca se le dice que no’. Yo nunca lo conté, pero me parece un horror”, señaló, 22 años después.

BUEN JUGADOR PERO NADA MÁS

A todo esto, a la ex conductora de tele le preguntaron qué opina hoy sobre el Diez: “Creo que fue una persona que jugó muy bien al fútbol pero nada más. Es muy vergonzoso muchas cosas que hace, parece que todo se le perdona por jugar bien al fútbol. Yo sí le dije que no”.

Por si fuera poco, dijo lo que piensa sobre su ex, Villafañe: “Claudia soportó todo por Maradona. Parece que todo se le perdona porque jugaba bien al fútbol”.