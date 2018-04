Funcionamiento de los servicios durante el receso por el 'Día del Trabajador'

Mañana y el martes habrá horarios especiales y otros normales



En el marco de la conmemoración del 'Día del Trabajador', el próximo martes 1 de mayo, y del 'Día no laboral con fines turísticos' decretado por el gobierno nacional para el lunes 30 de abril, la Municipalidad de La Plata informó el funcionamiento de los servicios y dependencias comunales.

En ese sentido, se detalló que el servicio de recolección de residuos trabajará con normalidad el día sábado, acopiará residuos no habituales el domingo (poda y escombro), funcionará como es habitual el día lunes y no realizará ninguna actividad durante la jornada del martes 1 de mayo, por lo que se solicita a los vecinos que no saquen la basura.

Por otra parte, se informó que el sistema de Estacionamiento Medido no será aplicado ni el lunes ni el martes, aunque funcionará con normalidad durante el día sábado.

Asimismo, desde la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano se comunicó que se recibirán denuncias a través de la línea de reclamos 147 y se mantendrán activos los controles habituales con 'franqueros', al tiempo que no se desarrollarán tareas administrativas.

En relación a los distintos Centros de Salud del municipio, los mismos dispondrán de guardias de enfermería las 24 horas, mientras que el Servicio de Emergencias SAME, trabajará con total normalidad durante todas las jornadas.

En tanto, el Cementerio Municipal estará abierto al público en el horario de 7 a 18 durante ambas jornadas; mientras que habrá guardias administrativas de 8 a 12 para los servicios de cochería.

A su vez, el Bioparque de la ciudad abrirá sus puertas habitualmente, de 10 a 18 horas, para que grandes y chicos puedan visitarlo y participar de las diferentes actividades. En tanto, la República de los Niños estará abierta de 10 a 19, pero sólo se podrán visitar los edificios representativos el día lunes; mientras que el martes se podrá disfrutar de los juegos en el horario de 12 a 20.

Por último, cabe señalar que tanto el día lunes como el martes, el Mercado Central, ubicado en Av. 520 y 117, permanecerá cerrado.