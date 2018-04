La tormenta castiga a localidades del Conurbano y a Capital Federal

Un frente de tormenta de lluvia, vientos fuertes e intensa actividad eléctrica castigaba desde las primeras horas del domingo a localidades del Conurbano bonaerense y a distintos barrios de la Capital Federal, donde la acumulación de agua provocó el anegamiento de calles e incluso ingreso en numerosas viviendas.

Analía Martínez de Laferrere explicó, mientras quitaba el agua ingresada a su vivienda, que "esta inundación es peor que la inundación del 7 de febrero de 2014. En ese año tuvimos un récord de 28 inundaciones. Desde las tres de la mañana que estamos con el agua en las viviendas"

"Este año realizaron obras hidráulicas, un aliviador, pero se ve que no dieron resultado o son pocas. Ayer ya tuvimos inundación y el caudal del arroyo era elevado", sostuvo la vecina

La mujer añadió que "nos hemos cansado de hacer reclamos a la municipalidad y las respuestas fueron negativas. Vivo a cuatro cuadras del centro, no es que vivo al lado de la cuenca del Río La Matanza. Tengo dos bombas extractoras de agua que no dan abasto, tengo agua en la casa, me tapa el tobillo, estamos sin dormir".

En tanto, el agua también causaba preocupación en zonas del barrio porteño de Caballito donde numerosas calles estaban cubiertas de agua y eran imposibles transitarlas.

Así está en este momento el barrio de Caballito luego de más de 10 años de gobierno macrista. #Tormenta pic.twitter.com/ubMWcLZ9hy — Laura Cittadini (@LauraCittadini) April 29, 2018

Según las primeras estimaciones de meteorólogos el agua acumulada entre anoche y esta madrugada en el área metropolitana era de 84 milímetros.

#Tormenta EN MENOS DE 1 HORA LLOVIO EN BUENOS AIRES LO NORMAL PARA MEDIO MES!

Cerca de 60 mm! ... Saben cuál es la capacidad de desagüe de Capital? 30 mm en 1 hora! @gcba @horaciorlarreta pic.twitter.com/UeP8BUrYqt — Alpio Costa (@AlpioCosta) April 29, 2018

A su vez, en Avenida General Paz y Mosconi, en el partido Tres de Febrero, las ráfagas de viento derribaron, alrededor de las 3.30, un enorme cartel publicitario que cayó sobre cuatro vivienda en las que causó importantes daños materiales y puso en vilo a todo el vecindario.

"Se sintió mucho olor a gas cuando se cayó. Pudo haber sido una tragedia. Es un milagro, gracias a Dios estamos contándolo", contó una mujer damnificada.

"Nosotros venimos luchando desde hace tiempo para que cambien de lugar este cartel y lo alejen de nuestra casa. Hicimos denuncia en el Municipio junto a otras familias. Es una locura", manifestó.

En el partido bonaerense de Merlo, donde también hubo voladuras de techos y caída de postes y árboles a causa de fuertes vientos y lluvias, se decretó la emergencia y hay una cantidad de evacuados no precisada por el momento.

En El Palomar, el derrumbe del techo de la Escuela 5, ubicada en Capitán Joaquín Madariaga al 800, causó grandes destrozos en varias aulas, por que "se evaluará si se retoman las clases el miércoles", dijeron sus autoridades.

"Tenemos una matrícula de 300 alumnos, pero algunas aulas y parte del techo quedaron destruidos, por lo que la escuela está intransitable", dijo el vicepresidente del Consejo Escolar, Sebastián González.

"Ya elevamos informes detallando la situación y esperamos que en la semana haya novedades sobre las reparaciones necesarias".

Sin energía

Más de 117.000 usuarios estaban sin luz en la mañana de hoy a causa de la tormenta que afecta a la ciudad y provincia de Buenos Aires desde hace varias horas, informó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

En la zona donde presta servicios la empresa de luz Edenor había un total de 87.630 casas sin electricidad, y los barrios más afectados eran Caseros y Sáenz Peña, partido de Tres de Febrero; Ingeniero Maschwitz y Escobar, en el partido del mismo nombre, y Parque San Lorenzo y Villa Lynch, partido de San Martín.

También estaban sin luz Villa Tesei, en Hurlingham; González Catán y Laferrere, en La Matanza; Mariano Acosta y San Antonio de Padua, en Merlo, y Castelar y El Palomar, en Morón, mientras que en la ciudad de Buenos Aires los barrios con más cortes eran Chacarita, Palermo, Saavedra y Recoleta.

En tanto, 29.801 usuarios de Edesur no tenían servicio esta mañana sobre todo en los barrios Plátanos y El Pato, en Berazategui; San Francisco Solano, en Quilmes, y Balvanera, Monserrat, Parque Patricios y San Nicolás en la Capital Federal, indicó el ENRE.

Complicaciones en Ezeiza y Aeroparque

Las operaciones de los aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque y El Palomar, comenzaban a normalizarse lentamente en la mañana de hoy, luego de las demoras y cancelaciones de vuelos provocados por el intenso temporal que azotó a Buenos Aires y su conurbano.

Fuentes aeronáuticas indicaron a Télam que las operaciones aeroportuarias pueden volver a afrontar nuevos problemas si las condiciones climáticas empeoran por la tarde.

En Aeroparque la intensa actividad eléctrica hizo que los primeros vuelos de la mañana previstos entre las 4,35 y las 6,30 comenzaran a partir desde las 6,50, con demoras de unas dos horas, en algunos casos.

Aerolíneas Argentinas debió reprogramar un vuelo a Córdoba que debía partir a las 7,05 y se mantiene demorado el servicio a Río Gallegos que debió haber despegado a las 5,00, en ambos casos por las condiciones meteorológicas en destino.

El Palomar tenía previsto un vuelo a Bariloche a las 6,00, pero se estima que estará despegando a las 9 aproximadamente, también por las malas condiciones en la ciudad sureña.

En Ezeiza, se demoraron la llegadas de vuelos de Norwegian, Air Europa, Alitalia, American Airlines, United y Lufthansa, en este último caso, desviado a un aeropuerto de alternativa hasta tanto mejorasen las condiciones climáticas. Latam debió cancelar dos servicios desde Santiago de Chile.

En cuanto a las partidas, se encuentran demorados los vuelos de Andes a Varadero (vía Manaos), de Latam a Quito, Río de Janeiro, Lima y San Pablo; de Avianca a Lima y a Bogotá y de Gol a Río de Janeiro.