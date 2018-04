Gimnasia-Boca: "La cancha está en condiciones y por ahora se juega", dijo Tello

Son momentos de tensa calma en la actualidad de Gimnasia. Ya sin Facundo Sava en el banco, y con el interinato de Darío Ortíz, mientras se aguarda por Pedro Troglio, el tripero recibe a Boca desde las 11, con arbitraje de Facundo Tello y televisación codificada de TNT Sports.

Si bien la lluvia no para, el campo de juego se encuentra en condiciones y todo hace indicar que el partido se jugará. El árbitro recorrió el campo y manifestó que se encuentra en condiciones y sin charcos.

"Hasta ahora se la ve en condiciones y el partido se juega", dijo Tello y agregó que "el partido debiera jugarse porque la cancha lo permite. A las 10 volveremos a recorrer".

En tanto que también aseguró que "siempre es algo a tener en cuenta" la cuestión de tormentas eléctricas.

VARIOS CAMBIOS PARA EL DEBUT

Apenas tomó las riendas del plantel, el Indio comenzó a imponerle su impronta. Desde los primeros momentos, pateó el tablero, “borró” a algunos históricos y generó el ingreso de sangre joven a un alicaído Gimnasia. De esta manera, el actual entrenador plantea cuatro modificaciones con respecto al deslucido equipo que cayó ante Talleres y acumuló la sexta derrota al hilo. Luego de una semana de mucha prueba y hermetismo, el Indio se decidió por los ingresos de Bonifacio por Oreja (quien arrastra una dolencia pero concentra); Colazo por Alemán; Dibble por Niell; y el juvenil Gómez por Ramírez. Por lo tanto, los once que saldrían al césped del Juan Carmelo Zerillo serían: Alexis Martín Arias; Ezequiel Bonifacio, Manuel Guanini, Maximiliano Coronel, Matías Melluso; Fabián Rinaudo, Nicolás Colazo; Nicolás Dibble, Lorenzo Faravelli, Matías Gómez y Nicolás Contín.

ESQUEMA SÓLIDO EN EL FONDO Y EQUILIBRADO EN EL MEDIO

Es lo que pretende el interino entrenador tripero. En la conferencia de prensa que brindó el viernes, Ortíz fue claro: “Pondré un equipo que me identifique, y no le puede faltar intensidad. El jugador que me dé lo que yo quiero, va a estar, va a jugar”, expresó. Y es por esto mismo que, además de la modificaciones, el ex defensor optó por un 4-2-3-1 para intentar dejar atrás este pésimo pasar.

APROVECHAR EL DESCONCIERTO

Sabido es que llega un equipo peligroso. Si bien no se encuentra atravesando su mejor pasar, debido a las dudas en el plano internacional, Boca intentará llevarse los tres puntos del Bosque, porque sabe que no debe relajarse frente a la ilusión de Godoy Cruz, quien ganó el clásico cuyano el viernes. De este manera, el Mellizo buscará tranquilidad, en la previa de una semana que puede llegar a ser muy complicada, ya que el Xeneize se jugará gran parte de la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores, en su visita a Barranquilla, para enfrentar a Junior.

Por lo tanto, Guillermo Barros Schelotto pondrá un mix y realizará cinco cambios en relación al equipo que cayó ante Palmeiras: Buffarini por Jara, Fabra por Más, Reynoso por Nandez, Bou por Ábila y Cardona por Tevez.

Los once serán: Rossi; Buffarini, Vergini, Magallán y Fabra; Reynoso, Sebastián Pérez y Pablo Pérez; Pavón, Bou y Cardona.

Gimnasia : Alexis Martín Arias; Ezequiel Bonifacio, Maximiliano Coronel, Manuel Guanini y Matías Melluso; Fabián Rinaudo, Colazo; Nicolás Dibble, Lorenzo Faravelli y Matías Gómez; Nicolás Contín. DT: Darío Ortíz.

Boca Juniors: Agustín Rossi; Julio Buffarini, Santiago Vergini, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Emanuel Reynoso, Sebastián Pérez y Pablo Pérez; Cristian Pavón, Walter Bou y Edwin Cardona. DT: Guillermo Barros Schelotto.



Árbitro: Facundo Tello.

Estadio: Gimnasia y Esgrima La Plata.

Horario: 11.00.

Televisa: TNT Sports.