Gimnasia y Boca jugarían el 9 de mayo, en el Bosque

Finalmente Gimnasia-Boca se suspendió por las malas condiciones climáticas y más por un pedido del xeneize que por una iniciativa del árbitro.

Tras reuniones en el vestuario con los capitanes de cada club, Fabián Rinaudo y Santiago Vergini, y los dirigentes Gabriel Pellegrino (presidente de Gimnasia) y Cristian Gribaudo (secretario general de Boca), se decidió la suspensión.

Se escucharon diferentes posturas: el local quería jugarlo por haber asumido el costo del operativo policial (700.000 pesos) y por entender que el campo pesado podía favorecerlo para enfrentar al líder del torneo, mientras que la visita planteó la suspensión desde temprano para no arriesgar el físico de sus jugadores a tres días de jugar una final por la clasificación a la fase final de la Copa Libertadores.

Lo cierto es que ahora el juego iría el 9 de mayo (deberá confirmarlo la Superliga pero es cuando puede Boca) y si bien desde Aprevide volvieron a poner en el tapete el escenario del Estadio Ciudad de La Plata, en Gimnasia ya lo descartaron.

El equipo "xeneize" afrontará el miércoles ante Junior de Colombia en Barranquilla un partido que no puede perder si pretende seguir con vida en la Libertadores; el domingo siguiente recibirá a Unión de Santa Fe por la Superliga y el miércoles 9 jugaría ante Gimnasia.

#SuperligaQuilmesClásica 🏆 Cuando finalice la #Fecha25, se reunirá la Mesa Directiva de la #SAF y determinará el día y la hora para que se juegue @gimnasiaoficial - @BocaJrsOficial, suspendido esta mañana por el árbitro Facundo Tello dadas las condiciones clímáticas 🌧 pic.twitter.com/4WdVNIItQl — Superliga Argentina (@argsaf) 29 de abril de 2018

Cabe señalar que el Lobo había pedido jugar en 25 y 32 con fines recaudatorios pero la posibilidad fue descartada por la Seguridad.

En este sentido, el titular del organismo, Juan Manuel Lugones, dijo: "Tenemos que hablar con el Ministro, Gimnasia nos había pedido jugarlo ahí y después debido a algunos hechos de inseguridad en la Provincia decidimos no hacerlo. Haremos la consulta para el 9 de mayo y veremos. Iba a beneficiar mucho a Gimnasia, pero antes está la seguridad".

Sin embargo, el presidente de Gimnasia, Gabriel Pellegrino, fue contundente: "Pedimos en su momento y no nos dieron bolilla, así que vamos a jugar acá".

"Hicimos todo lo que había que hacer. Tuvimos charlas con todos y fue mal. A veces hacer lo que corresponde no premia. Por un partido los hinchas no tienen problema. Por suerte no nos llevó a una pelea entre nosotros".

Por su parte, el vice Moretto señaló que si hubo negativa antes, habrá negativa ahora y no fue optimista: "Se planteó en su momento por recaudación y la respuesta fue negativa, así que no creo que haya vuelta atrás. Está verde el tema ahora, pero seguramente se jugará en el Bosque".