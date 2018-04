El fiscal Pollicita pidió indagar a Cristina, Kicillof y Lázaro Báez

ANTICIPO.- También al ex titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde. Es porque está "acreditado" que desde lo más alto del kirchnerismo hubo contrataciones irregulares en el hotel Alto Calafate, propiedad de la ex mandataria

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió hoy que se cite a declaración indagatoria a la ex presidenta Cristina Kirchner por supuesto fraude en el alquiler de habitaciones de su hotel Alto Calafate a la empresa Aerolíneas Argentinas durante su gobierno.

Pollicita pidió hoy citar a declaración indagatoria, además de a la ex presidenta, al ex titular de Aerolíneas Argentinas Mariano Recalde, al ex ministro de Economía Axel Kicillof y al detenido empresario Lázaro Báez y su hijo Martín, al tener "acreditado" que "desde las más altas esferas" del kirchnerismo hubo contrataciones irregulares en el hotel Alto Calafate, propiedad de la ex mandataria.