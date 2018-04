Video.- En medio del conflicto en el Mercado, el caos se trasladó a 520 y 19

El Mercado Regional de La Plata continuaba paralizado esta mañana a raíz de la tensa protesta bajo la modalidad de piquete iniciada en la tarde de ayer por trabajadores del sector en rechazo al cesanteo de medio centenar de estibadores y que derivó en un bloqueo al ingreso de camiones.

En el marco de la medida de fuerza y mientras la situación en el Mercado era todavía un hervidero, los transportistas y productores que esta madrugada tenían previsto descargar mercadería en el predio de 520 y 115 se toparon con los accesos restringidos y posteriormente se desplazaron hacia 520 de 19 a 25, donde ofrecían sus productos a la intemperie tanto a verduleros como al público en general.

No obstante, la actividad a la vera de la avenida produjo una notable reducción de la calzada que dio lugar a congestionamientos vehiculares y demoras insufribles para los automovilistas que se desplazaban tanto hacia el Casco Urbano como hacia las localidades fabriles del oeste.

Lea también: Una protesta de trabajadores despedidos bloquea la actividad en el Mercado Regional

"No están rematando, simplemente vendemos un poco menos, algunos porque no pagamos descarga ya que hay paro en el mercado y no podemos entrar mercadería. Yo estoy trabajando acá", fue el panorama que brindó esta madrugada un productor regional.

"El personal de carga y descarga está de paro, son lo que te descargan obligatoriamente la mercadería , ya sea una bolsa de papá o un bidón de aceite o una bolsita de caramelos, todo te cobran como bulto y cuesta mucho , ahora están de paro y al vender en la 520 no se paga descarga entonces se puede bajar el precio", sostuvo otra persona que en las primeras horas del martes se apostó sobre el acceso a la Ciudad.

Según contaron a EL DIA, 25 trabajadores del área de carga y descarga fueron comunicados ayer mismo que quedaban cesanteados. “No somos ñoquis ni personal administrativo, venimos todos los días a trabajar, muchos de nosotros desde hace 40 años”, contaron.

Y afirmaron que la explicación recibida por el personal encargado fue que “se está realizando una reducción de personal para achicar gastos”.

En tanto, desde la dirección del Mercado, un ente municipal autónomo a cargo de Rubén Casanovas, indicaron que anoche se estaban manteniendo contactos con los manifestantes tanto como con el sindicato del sector.

Sin embargo, los despedidos afirmaron que al momento “nadie nos atendió ni quiso darnos otras explicaciones, sólo nos mostraron la lista en la que figuramos como cesanteados”.

Ante el bloqueo del Marcado Regional la Comuna realizó la denuncia a la fiscalía Nº6,, a cargo de Juan Cruz Condomí Alcorta, y se esperaba el proceder policial en el lugar, frente a la intransigencia de los manifestantes para liberar las entradas del predio.

Como publicó este medio, el 18 de marzo pasado las autoridades del Mercado comunicaron a “unas 30 personas” que sus contratos trimestrales no serían renovados, por lo que finalizarían a fin de mes.

Sin embargo, los manifestantes aseguran que ahora hay 25 personas más en la lista de cesanteados.

Fuentes oficiales explicaron que la decisión se debió a que esas personas “gozaban de altos cargos administrativos, no asistían a trabajar y cobraban salarios de privilegios que alcanzaban a los 50 mil pesos”.

“Tenían más del 60 por ciento de inasistencias mensuales, y cuando asistían no tenían una función justificada. Se trata de personal que estaba ocioso”, completaron.

Y defendieron que su desplazamiento permitirá al municipio ahorrar “2 millones de pesos mensuales, que se destinaba al pago de salarios de personas que no trabajaban”.

La decisión de reestructurar el área donde trabajan un total de 170 personas fue resistida por los afectados, que arengaron días atrás el inicio de un paro.

E indicaron que la medida “fue dialogada con el gremio” que nuclea al sector y que lo que ocurría anoche no era un paro sino un piquete de los desplazados.