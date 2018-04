El Gobierno de Bolivia prohibió rendir homenajes al ex dictador fallecido

Se trata de Luis García Meza Tejeda, cuyo velorio se celebraba hoy

El Gobierno de Bolivia les prohibió a las Fuerzas Armadas que rindan honores militares al ex dictador Luis García Meza Tejada, fallecido el domingo, durante sus exequias en un cementerio de La Paz, informó hoy el ministro de Defensa, Javier Zavaleta.

"Es uno de los ejemplos malos que tienen las instituciones castrenses dentro de su historia", dijo Zavaleta a la prensa, y confirmó que no hay orden para que las Fuerzas Armadas o el Ejército honren la memoria de su ex comandante en el entierro previsto para hoy.

El velorio del ex dictador se celebraba hoy en la capilla castrense del barrio de Irpavi, al sur de La Paz. Una bandera boliviana fue colocada encima del ataúd, junto a su gorra de general de caballería. Además se ubicó una fotografía suya y su capa de militar, informó la agencia DPA.

García Meza había accedido al poder tras destituir por las armas a su prima, Lydia Gueilar Tejada, la única mujer que gobernó Bolivia (1979-1980). El militar permaneció en el Palacio Quemado, de La Paz, del 17 de julio de 1980 a septiembre de 1981, cuando fue sucedido por el general Celso Torrelio Villa.

La Corte Suprema de Justicia lo condenó en 1993 a 30 años de cárcel por delitos de lesa humanidad sin derecho a indulto.

Desde 1995 cumplió diez años en la cárcel de Chonchocoro en pleno altiplano paceño y permaneció los últimos 13 años en el hospital militar de La Paz, aquejado por problemas cardíacos, donde murió la madrugada del domingo por paro cardíaco.

El ex dictador, de 88 años, murió sin revelar el paradero del cuerpo del ex líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, abatido el día que el militar se convirtió en presidente de Bolivia.

También murieron durante la dictadura que encabezó García Meza el diputado Juan Carlos Flores, el sindicalista Gualberto Vega y ocho dirigentes del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR).

"No toda la culpa es mía de lo que pasó en el año 80", respondió el ex dictador en una nota escrita por él en 2015 y que hoy fue revelada en La Paz por su abogado, Frank Campero. Además culpó a su ex ministro Luis Arce Gómez del asesinato de Quiroga.

En enero de 2017, un jurado italiano condenó a García Meza y a Arce Gómez a cadena perpetua por la desaparición de ciudadanos italianos en el Plan Cóndor, un mecanismo de represión de las dictaduras suramericanas para eliminar a opositores.