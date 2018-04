Aníbal Pachano habló, conmovido, de su dura enfermedad

El artista padece cáncer de pulmón con metástasis en el cerebro

Aníbal Pachano visitó la mesa de Mirtha Legrand y allí se refirió al duro momento de salud que está atrevesando, ya que padece cáncer de pulmón con metástasis en el cerebro.

"Me pasó que empecé a darme cuenta de que desde 2015 estaba muy triste y angustiado, y no sabía muy bien por qué. Empecé a tener episodios, y no me quería dar cuenta. Me olvidaba cosas, me patinaba, me chocaba con cosas en mi casa que en realidad no me podía chocar. Entonces, me descubren que estoy diabético", empezó el artista.

Luego, relató que su hija Sofía lo mandó a hacer un chequeo luego de demorar una hora y media en poder cocinar un pastel de papa.

En ese sentido, explicó: "Ya me venía pasando hacía una semana que escribía mal, dibujaba mal… Había algo que no estaba bien, un desequilibrio" (...) Me hicieron millones de estudios y no salí más. Me preguntaban en qué año había nacido y les decía en 1900, y que vivía en el 2027. Yo fui consciente de que contestaba mal, me daba cuenta de que estaba mal. Cuando me pedía que me tocara la nariz, no coordinaba y me tocaba la frente".

Finalmente, cerró: "El médico primero habló con toda la familia, y les vi unas caras y le dije al médico que lo único que quería es que me diga toda la verdad. Y ahí me dijeron que tengo un puntito en el pulmón con metástasis en el cerebro. Son como cinco o seis... (tumores)".