Nacho Viale recibe de todos lados: insultos de Fantino y tweets de Natacha Jaitt

El escándalo que surgió tras la denuncia de Natacha Jaitt contra Fantino y otros periodistas y famosos involucrados en la causa de pedofilia que denunció Independiente tiene un nuevo capítulo.

El apuntado por ambas partes, acusados y acusadores, es el nieto de Mirtha Legrand, Nacho Viale. El productor asumió la culpa de haberse "enceguecido" por el rating y recibió cachetazos de todos lados.

Natacha Jaitt explotó en una catarata de tweets, donde comenzó tratando de mentiroso al hermano de Juana Viale. "No pienso responder las mentiras que están diciendo para cubrirse. Yo fui invitada a lo de Mirtha Legrand por Nacho Viale ya sabiendo ellos de qué iba a hablar en la mesa", lanzó en forma de misil.

Y continuó: "Es ridículo pensar que soy agente, que me asesoraron los servicios de inteligencia, o que alguien me pagó". En un último tweet, lejos de retirar sus palabras, ratificó sus tweets y escribió "No cobré nada y lo único que me importa son los chicos abusados a los que nadie en TV parece importarles".

Por su parte, Fantino salió con los tapones de punta. Una jugada un tanto arriesgada del periodista, que después de su descargo en televisión eligió esta mañana sacar algunos trapitos al sol de la familia Tinayre.

En el final de su ciclo radial Fantino 910 (La Red), el conductor comenzó a leer al aire una nota -del año 2016- del portal BigBang News titulada "Los cinco escándalos familiares que indignaron a Mirtha".

"Arranca con la aparición de una presunta hija extramatrimonial de Daniel Tinayre que dejó en jaque a Mirtha Legrand. Después, en 2002, tuvo lugar la detención por estafa de Marcos Gastaldi, marido de Marcela Tinayre", recordó Fantino. Y continuó leyendo: "El marido de Marcela Tinayre, buscado por estafas reiteradas durante su gestión como uno de los dueños de Banco Extrader, fue atrapado en la puerta de su mansión de Barrio Parque". "Esa noche, Juanita estalló de furia contra los cronista y gritó: 'Se cagan en una familia'", agregó.

Sin embargo, los insultos se los llevó Nacho Viale. "Nacho, el engañado, es otro tema", comenzó haciendo referencia al rumor de que la China Suárez comenzó su relación con Nicolás Cabré cuando aún estaba en pareja con el productor. "¡Lo hicieron cornudo a Nacho! Cornelio Cornupeta (en referencia al personaje del humorista Alejandro Gardinetti) el productor. Interesante informe. Nachito Viale, cornudo", se rió.

Finalmente, eligió criticar a Edha, la producción que protagoniza Juana Viale. "Estaba tomando rivotril para dormir. Pero ayer puse quince minutos Edha y después un rato Estocolmo (otra ficción protagonizada por Juana). Edha me pegó una trompada como Tyson y Estocolmo me pegó en la cabeza, me dejó dormido. No me podía levantar. De pedo vine a laburar. Chau", concluyó.