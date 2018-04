Jaitt lo hizo de nuevo Lluvia de esquirlas por sus acusaciones en la mesa de Mirtha

Muestras de repudio contra el programa, denuncias en la Justicia, pedidos de derecho a réplica, arrepentimiento y versiones sobre una “operación encubierta” son algunas repercusiones de este escándalo

El huracán Natacha lo hizo de nuevo. Y, esta vez, con el aval de uno de los canales líderes de la televisión argentina, como lo es El Trece, en el marco de uno de los programas más exitosos de la pantalla local, como lo es “La noche de Mirtha Legrand”. Por eso, el escándalo, ha tomado mayor envergadura.

Sin pelos en la lengua, con su verborragia habitual, la mediática se despachó a diestra y siniestra en el envío sabatino de La Chiqui, denunciando pedófilos por todos lados, mientras el resto de los comensales se atragantaban incrédulos frente al monólogo oscuro que ofreció en la tevé, apenas interrumpida por una conductora que, tímidamente, le atinó a preguntar si tenía pruebas de todo lo que estaba diciendo.

Twitter, que desde hace años se ha transformado en un termómetro inmediato de todo lo que ocurre en la televisión, estallaba con lo que muchos consideraron el mayor derrape de los últimos tiempos y no sólo por la ex amante de Diego Latorre, sino por el visto bueno de la producción para dejar que todo siga su cauce.

Algunos, como Carla Peterson, exigieron en el mismo momento que sacaran a Natacha del aire. Otros, como Nacho Viale, productor de su abuela, festejaban por el rating que el minuto a minuto les arrojaba.

Sin filtros, la mediática que aseguró ganarse la vida como prostituta -se lo dijo a Ninci, en el programa de Mirtha- le tiró con munición pesada al ex legislador porteño Gustavo Vera, a quien acusó de “pedófilo” y de ser parte de una red de trata de personas, y de estar vinculado al escándalo que sacude a Independiente con el abuso de menores de las inferiores.

Y no se quedó ahí porque, como un caballo desbocado, hasta le echó tierra al mismísimo Papa Francisco.

Periodistas como Ernesto Tenembaum, Alejandro Fantino, Carlos Pagni y Oscar González Oro también fueron salpicados por el terremoto Jaitt, que también mencionó a Enrique Pinti, entre otras figuras del mundo de la farándula y de la televisión, de haber tenido algún vínculo con los abusos de menores y la prostitución.

REACCIONES

Después de las primeras horas del programa, la farándula reaccionó. Periodistas y conductores como Luis Novaresio, Luis Majul, Pamela David y Jorge Rial cuestionaron el episodio aunque cargaron tintas contra la producción de Mirtha Legrand, por haber permitido que una persona, sin prueba alguna, se sentara como pancho en su casa, a acusar gravemente a reconocidas personalidades del mundo de la tevé, los medios y la política.

Incluso comenzó a circular una versión que asegura que la mediática es parte de una operación orquestada por el gobierno, y que fue guionada para escupir sus verdades en el programa más visto del sábado en la tevé.

Tanto revuelo se armó que desde la producción tuvieron que salir a pedir disculpas por haberse visto sobrepasados con la situación.

“Nos equivocamos, nos enceguecimos por el rating”, se excusó ayer, tras el alboroto, Nacho Viale y dijo que nunca tuvo la intención “de hacer daño”.

Consultado por el rumor que indica que se trata de una operación de inteligencia que tendría a Natacha como anzuelo, manifestó: “No tengo idea qué es una operación y nunca hice ninguna. No trabajo con los servicios y si esto lo fue no me gustaría volver a caer en la misma trampa”.

Sobre las acusaciones vertidas por su invitada, dijo que “no son compartidas ni por la conductora (por Mirtha) ni por la producción de este programa pero no le saco el culo a la jeringa y pido disculpas. Podemos haber fallado. Tenemos 250 invitados al año y podemos haber fallado en éste”.

Y habló sobre cómo está La Chiqui, tras este escándalo que parece no tener fin. Dijo que “se sintió avasallada en el momento” y que “está mal”, y se echó las culpas al decir que no le dio “las herramientas necesarias incluso actuando en un vivo para tener la reacción que tendría que haber tenido”.

Por otra parte, desde su programa de KZO, Marcela Tinayre salió a defender a su hijo Nacho y a su madre Mirtha, y cuestionó duramente a Natacha Jaitt.

“Se puede ser prostituta, pero una prostituta que da los nombres de con quiénes se acostó es una traidora”, tiró la también conductora, y agregó:

“Dijo que no iba a dar nombres y trae el cuchillo bajo el poncho... Por eso digo que vayan a la casa de Jaitt, indáguenla... No bastardeen a mi hijo ni a Mirtha Legrand”.

Por último, reconoció que su madre está “mortificada” al igual que su vástago.

DESCARGOS

La mayoría de los nombrados por Natacha Jaitt el sábado en lo de Mirtha hicieron sentidos descargos, y tomaron diferentes medidas.

Gustavo Vera, ex legislador porteño, denunció ayer ante la Justicia a Natacha por vincularlo a la trata de personas, y le pidió a la producción de la conductora un espacio para “realizar un descargo público, en el mismo día y horario”, declaró Vera.

“Detrás de todo esto están los servicios de inteligencia del actual gobierno, esta es una operación orquestada y guionada. Jaitt tenía una hoja donde leía todo lo que tenía que decir”, manifestó el ex legislador porteño.

Pinti dijo que todo el episodio le pareció extraño. “A mí no me nombró, pero habló de un monologuista llamado Enrique. Me puso nada más que como cliente no perteneciente a ninguna red, sino como cliente de gente que yo ni conozco ni sé quiénes son. Me parece una actitud muy rara”, aseguró el comediante.

Primero en la radio y después en la tevé, Fantino contó el sabor amargo que le dejó toda esta situación, y manifestó que, para él, también se trata de algo “armado”.

“Es un día muy especial para mí. Aclarar una cosa como la que me han metido es muy difícil porque es mancha venenosa... por donde te muevas no hay forma de no salir manchado. Lo más importante es que la investigación tenga éxito”, comenzó su relato.

“Yo no sé quién está detrás, tengo algunas pistas de quién es porque nene de pecho no soy. No me van a asustar, voy a saber quién está detrás y voy a ir hasta el final, hasta las últimas consecuencias porque tengo amigos, tengo gente que me quiere y tengo gente que me cuenta”, agregó .

“Sé que estas cosas hay que pasarlas, es parte de este juego, de este laburo, pero te desenfoca un poquito. Tengo bronca”, sentenció.

Y le apuntó directo a La Chiqui: “Tengo una profunda desilusión con Mirtha Legrand, la tenía como un faro de este medio, tenía profunda admiración...mente brillante. No así al nieto (por Nacho Viale), pero sí a ella”, concluyó, contundente.

El periodista de La Nación Carlos Pagni también se manifestó por la misma línea. “Mirtha Legrand ofreció su programa para una operación, donde se dijeron una cantidad de disparates que no merecen ni siquiera ser comentados”, lanzó.

“Lo que sí importa de lo que pasó esa noche es que una persona en esa mesa confesó haber sido contratada por una empresa, cuyo nombre se negó a brindar, para realizar una operación de inteligencia clandestina; esa misma persona había anticipado en su cuenta de Twitter que había realizado tareas de inteligencia”, remarcó Pagni.

El periodista consideró que el episodio fue “rarísimo” y que pone un “ejemplo de algo que pasa en la Argentina hace muchísimo tiempo”.

En ese sentido, Pagni se preguntó si “¿esto se realizó al amparo del Estado? No lo sabemos. ¿Es parte de la obra de mano desocupada que quedó después que en la AFI se hicieron remociones de personajes que fueron tan influyentes durante mucho tiempo en esa organización? Tampoco lo sabemos”.

Y cerró: “Como no sabemos casi nada, y es muy difícil que el Estado se haga cargo de estas revelaciones, le he pedido a mis abogados que formulen una denuncia en la Justicia para que se investigue qué tipo de operación de inteligencia se ha realizado, según lo que esta persona confesó en el programa de televisión, dicho sea de paso, sin que nadie le pregunte lo que estaba explicando”.

américa tv se solidarizó

En tren de confesiones, Natacha mencionó a varias figuras de América TV, como Fantino y algunos productores, y la señal del cubito multicolor se pronunció con un comunicado oficial, en el que “se solidariza con los periodistas y personal jerárquico que desempeñan su labor profesional en la empresa, afectados en su integridad moral por las infundadas acusaciones realizadas recientemente en un programa de televisión”. De todos modos, dejó en claro que se pondrán “a disposición de la Justicia para colaborar con la causa judicial en la que se investigan graves delitos relacionados con instituciones deportivas y menores de edad”.