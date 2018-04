Garro confirmó que enviará un nuevo código de convivencia y de ordenamiento urbano

En la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, el intendente habló de la necesidad de "normas que se respeten". Hizo un repaso de las obras que se hicieron y celebró que "no es casual que se hayan multiplicado cuando empezaron a caer los extorsionadores". También se refirió a las víctimas que provoca el tránsito y a la inseguridad

La sesión que marcará el inicio del año legislativo del Concejo Deliberante platense comenzó con más de media hora de demora y el intendente Julio Garro ya se dirige a los concejales que integran los distintos bloques del cuerpo.

La apertura estaba prevista para las 11hs. y a esa hora el único que faltaba era precisamente el jefe comunal, quien ingresó pasadas las 11:30hs.

En su discurso ante los concejales del oficialismo y la oposición, tal como anticipó EL DIA, Garro, tras agradecer el acompañamiento recibido en las últimas elecciones, comenzó haciendo foco en el proyecto del nuevo código de convivencia que en pocos días enviará al cuerpo para su debate y que busca pronunciar las multas por contravenciones y profundizar los controles en el espacio público, además de un repaso de lo hecho durante su gestión.

"La Ciudad necesita que legislemos nuevas normas de convivencia que no se agoten este año, ni durante esta gestión. Quiero proponerles un Gran Acuerdo Vecinal que vaya más allá de los períodos ejecutivos, que tiene como norte generar acuerdos de convivencia y ordenamiento urbano", comenzó el jefe comunal, y señalando que "necesitamos que todo el mundo sepa que en la capital de la Provincia hay normas que se respetan. Leyes que surgieron del diálogo entre vecinos y fuerzas políticas democráticas. Los platenses tenemos códigos y necesitamos un nuevo reglamento que los actualice".

"Vamos a presentar en este Honorable Concejo el Proyecto del nuevo Código de Convivencia y el nuevo Código de Ordenamiento Urbano. No es un desafío coyuntural. No es la propuesta de un Intendente ni de un sector político. Es un trabajo grande que debemos encarar entre todos porque va a marcar el pulso de la Ciudad durante los próximos 20 años. Que quede claro, nadie puede quedar afuera del debate. Vamos a volver a demostrar que cambiar la historia es posible", agregó al respecto.

Otro tramo del discurso fue la celebración de la reactivación de la construcción en la Ciudad tras la intervención de la UOCRA y la detención de su ex secretario general Juan Pablo “Pata” Medina. "Vamos a seguir estando en la primera línea de la lucha contra la corrupción y las mafias. No es casual, nunca pudo haber sido casual, que en la Ciudad que encontramos abandonada, donde la desidia era ley, las organizaciones criminales hayan convivido con el Estado", expresó.

"No es casual que sindicalistas millonarios que empleaban la extorsión para acumular dinero y poder, hayan tenido su base de operaciones en la capital de la Provincia sin que nadie los haya molestado. No es casual que hayan logrado semejante poder sin el apoyo de sectores políticos y judiciales. Esa obscenidad no es casual. Los funcionarios del Estado que debían controlar y neutralizar esos delitos, no lo hicieron. ¿Y saben qué? Si no fueron cómplices, por lo menos miraron para otro lado. Nosotros vamos a seguir peleando por la transparencia y dando esa batalla contra la corrupción", agregó.

"Por eso no es casual, nunca pudo haber sido casual, que las obras públicas y privadas se hayan multiplicado cuando empezaron a caer los extorsionadores. Cuando se terminaron los sobreprecios, la Ciudad recibió un boom de inversiones y el desempleo bajó del 10,2 al 5,9 %. Cuando se terminó el miedo y el apriete, los platenses empezamos a vivir más tranquilos", señaló ante los concejales.

Un párrafo aparte fue para los funcionarios públicos. "Los servidores públicos no tenemos nada que esconder, debemos ser los primeros en rendir cuentas y dar el ejemplo. Esta ley es un paso más para que nadie tenga dudas sobre la transparencia de quienes gestionamos al Estado municipal", indicó.

También pidió disculpas por las complicaciones que implica que "la Ciudad está en obras. Necesita seguir en obra. Desde que asumimos nos ocupamos de impulsar las obras hidráulicas que llevan adelante la Nación y Provincia, y de hacer las obras complementarias con recursos municipales. Comenzamos nuevas etapas del Arroyo El Gato y sus derivadores. Como el Derivador de la 143, que va a impedir que el agua ingrese al Casco Urbano, a Tolosa, a Ringuelet, a San Carlos y a Los Hornos. O como el de la 131, que se encuentra en la última etapa de ejecución".

Al respecto, indicó que "se trata de obras estructurales del mega-plan hidráulico que vamos a completar antes de que termine el 2019. Hasta tanto no se terminen, es imposible decir que no ocurrirán anegamientos".

Con relación al tránsito, un punto crítico de la vida diaria de la Ciudad, Garro mencionó que en La Plata "mueren más personas por accidentes en la vía pública que por homicidios en ocasión de robo. Por eso, mientras aumentamos los operativos de control y hacemos cumplir las multas, vamos a seguir desalentando el uso de vehículos particulares que ingresan al microcentro y vamos a seguir impulsando la movilidad en bicicleta como alternativa ecológica y sustentable".

"Como las grandes capitales del mundo, vamos a seguir construyendo nuevas bicisendas. Como las ciclovías proyectadas en el Eje Fundacional, en la 53 y en el Paseo del Bosque, como las de Avenida 7, que se encuentran en ejecución, o como las de 137 y Diagonal 73, que ya están terminadas", amplió. Además, aseguró que se cumplió con el plan de pavimentar 1.000 cuadras, lo cual permite "garantizar que el sistema de transporte público funcione como tiene que ser, facilitar el acceso a los centros de salud y a las escuelas, y mejorar la conexión de los barrios platenses".

En materia de seguridad, reconoció que "es uno de los temas que más nos preocupan. Como dice el presidente Mauricio Macri, no hay que temerle a la verdad, es necesario ponerla sobre la mesa y buscar soluciones juntos.Desde este año, policías de la Provincia que antes hacían tareas administrativas, ahora están recorriendo los barrios, con nuevo equipamiento y mejor capacitación. Estamos cuidando a quienes nos tienen que cuidar".

"La policía cuenta ahora con patrulleros nuevos, chalecos blindados y un sistema de comunicaciones encriptado. Nos hicimos cargo de una Policía Local mal entrenada y la transformamos en un cuerpo profesionalizado que conoce al vecino que está cuidando", agregó.

"Hace dos años empezamos a soñar con el cambio. Soñamos con un crecimiento de largo plazo, con una Ciudad más disfrutable y con más oportunidades de desarrollo. Ese cambio ya empezó, lo estamos haciendo realidad y no va a detenerse. Tenemos la confianza para seguir creciendo porque abrimos los ojos, y nos dimos cuenta que contamos con el capital más extraordinario", reflexionó, y cerró su discurso de apertura señalando que "somos una fábrica de talentos, la Ciudad es una usina de emprendedores que quieren construir un mundo mejor. Nuestro desafío es convertir toda esa energía en desarrollo productivo, fuentes de empleo y riqueza. Todos somos protagonistas de este cambio. Si trabajamos juntos podemos hacerlo. Y no vamos a parar hasta lograrlo. ¡Muchas gracias!".