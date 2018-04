El Rojo no pudo con Urquiza y sigue en zona de descenso

Pese a mostrarse muy superior, Cambaceres no pudo concretar y terminó perdiendo ante Urquiza por 1 a 0 en Ensenada

| Publicado en Edición Impresa

Fernando Alegre

falegre@eldia.com

Luego de la victoria ante Deportivo Armenio, el equipo de Cristian Ferlauto volvía a jugar en Ensenada con la idea de seguir descontándole puntos a Dock Sud. Pese a esto, el Rojo falló en la concreción y terminó cayendo ante J.J. Urquiza por 1 a 0 producto de un gran tiro libre de Lucas Vicente.

Desde el inicio del juego, la intención de Cambaceres se mostró de manifiesto. Con Nicolás Paolorossi manejando los hilos y el buen tándem por izquierda entre Facundo Sanseverino y Jonathan Da Luz, los de Ferlauto generaron las primeras situaciones de peligro para el arco defendido por Córdoba. Gómez dio el primer aviso, luego de un centro desde la derecha. El defensor cabeceó y la pelota se fue cerca del palo derecho. Luego, el mencionado Sanseverino tuvo un mano a mano en el que, a pesar de disparar tres veces, no pudo con la resistencia de Córdoba y Mosquera, quienes ahogaron el grito rojo. A los 23 minutos, y cuando el local era claro dominador, un tiro libre en la puerta del área grande de Arias otorgó la única chance de la visita en todo el partido. Lucas Vicente acomodó el balón, remató de izquierda e hizo imposible la estirada del guardameta. Sin merecerlo, J.J. abría el marcador ante un Cambaceres que se mostró harto superior. El final del primer tiempo llegó con otro cabezazo. Luego de un desborde de Palacios, Sanseverino conectó el balón, y el mismo pegó en el palo para después perderse en el fondo.

En el complemento, Camba fue con muchas ganas, pero menos claridad. El desgaste se sintió y los de Ferlauto no encontraron caminos para lastimar. Sobre todo en los instantes finales, en los que abusó del toque corto y no lanzó centros a una muy concurrida área de Urquiza. El Rojo intentó, fue más que su rival, pero no pudo dejar tres puntos en Ensenada que hubieran significado superar a Dock Sud, quien cayó en condición de local por 1 a 0 ante Laferrere.