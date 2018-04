El Lobo visita a Tigre con una fuerte apuesta de Sava

Las esquirlas de la durísima derrota ante Argentinos Júniors el sábado pasado aún se sienten en la institución de calle 4. Sin embargo, la Superliga no permite descanso ni concesiones y es por eso que, en la jornada de hoy, Gimnasia tendrá la posibilidad de dejar atrás todo lo sucedido en la semana y comenzar a crearse un nuevo camino. El Lobo visita a Tigre en Victoria desde las 19, con arbitraje Diego Abal y será televisado por la señal de cable básico TNT y TNT Sports.

MUCHAS VARIANTES Y SANGRE JOVEN

Del equipo que cayó estrepitosamente ante el Bicho en el Bosque por 3 a 1, sólo siete nombres repiten en el once inicial. En una semana en la que se trabajó desde todos los aspectos posibles (mentales, físicos, tácticos y psicológicos), Facundo Sava definió que los once que saltarán al José Dellagiovanna desde las 19 serán: Alexis Martín Arias; Manuel Guanini, Maximiliano Coronel, Omar Alderete; Ezequiel Bonifacio, Agustín Bolívar, Fabián Rinaudo, Nicolás Colazo; Brahian Alemán; Eric Ramírez y Nicolás Contín. De esta manera, y con las ausencias de Oreja, Licht, Faravelli y Pereyra desde el arranque, el Colorado dispondría de un novedoso 3-4-1-2 con el que intentará lastimar aún más a un golpeado conjunto de Victoria.

DELANTERA DE LAS INFERIORES

La dupla ofensiva Ramírez - Contín tendrá su primera vez como titular en el primer equipo de Gimnasia. Por ende, la oportunidad del Lobo de revertir este magro presente, se condice con “su” propio momento de demostrar que aquellos que sí han tenido minutos y no han rendido, no deberían volver a ocupar un lugar dentro de los concentrados. Inmersos en una coyuntura que no es la ideal y en la que, de seguir de esta manera, se deberá comenzar a mirar la tabla de los promedios, los chicos de la cantera tendrán la difícil, pero muy valorable misión, de sacar la cara para volver a sumar.

UN RIVAL QUE NO ASUSTA

El contrincante de turno lejos se encuentra de su mejor pasar. Con apenas 16 puntos, Tigre aparece en la 24ta ubicación de la tabla de posiciones y arrastra seis cotejos sin victorias. Paradójicamente, el último triunfo del Matador fue ante el anterior verdugo de Gimnasia y Esgrima La Plata, Argentinos Júniors, por 2 a 0.

El equipo conducido por Cristian Ledesma atraviesa un momento tan complicado como el del Lobo y, si bien no parece peligrar su continuidad en Primera en esta temporada, eso se debe principalmente a que los cuatro equipos que sí estarían descendiendo, presentan una actualidad aún peor que la del conjunto de Victoria. Justamente, Olimpo de Bahía Blanca, Arsenal de Sarandí , Chacarita y Temperley, son los únicos equipos que se encuentran por debajo del Matador en la tabla de posiciones.

De esto se desprende que el rival de turno se presente más como una oportunidad para los de Sava de empezar a levantar, que como una amenaza a seguir profundizando este mal momento. Sin embargo, las palabras y la autocrítica vertida durante toda la semana puertas adentro, deberá revalidarse una vez que el balón comience a rodar para enfrentar a triperos y matadores.

FORMACIONES

Tigre: Julio Chiarini; Matías Pérez Acuña, Carlos Rodríguez, Ignacio Canuto y Ezequiel Garré o Diego Sosa; Sebastián Pedriger o Agustín Cardozo y Lucas Menossi; Matías Pérez García, Diego Morales y Federico González; Carlos Luna. DT: Christian Ledesma.

Gimnasia: Alexis Martín Arias; Manuel Guanini, Maximiliano Coronel y Omar Alderete; Ezequiel Bonifacio, Fabián Rinaudo, Agustín Bolívar y Nicolás Colazo; Brahian Alemán; Eric Ramírez y Nicolás Contín. DT: Facundo Sava.



Arbitro: Diego Abal.

Estadio: José Dellagiovanna (Tigre).

Hora de inicio: 19.00.

TV: TNT y TNT Sports.