Otra derrota de la U y esta vez fue por goleada

Universitario fue vapuleado en Gonnet por 52 a 12 y no encuentra el camino de la victoria. Encima ahora visitará al Atlético del Rosario

| Publicado en Edición Impresa

En el marco de la 5ta fecha del Torneo de Primera A, que organiza la URBA. Universitario cayó sin atenuantes frente a Liceo Naval en Gonnet por 52 a 12. El conjunto Albinegro, no puede encarrilar su juego y lo pago caro ante uno de los animadores del certamen.

Desde el inicio el conjunto de Núñez, marcó sus intenciones y se lo hizo saber a la U con el try de Vila Melo, que sorprendió a toda la defensa de Universitario a poco de comenzado el encuentro. A partir de allí la U, trató de cerrar su juego con los forwards y controlar la posesión. Así fue que con un persistente juego corto; el elenco de Gonnet llegó al try por intermedio de Poncetta y logró la paridad en el tanteador 7 a 7.

Asimismo Universitario no pudo sostener su juego y dejó crecer a Liceo que con dos tries y un penal, sacó la ventaja necesaria para tener el control del partido e irse al descanso con un rotundo 24 a 7. En el ST el panorama no cambió. A la U, se le hizo cuesta arriba el partido.

Así fue que el conjunto liceísta, pudo hacer gala de su juego en velocidad, y apoyar en cuatro ocasiones. La U solo descontó con un try de Savegnago, que dejó las chapas en 52 a 12 para la visita. La próxima semana Universitario, visitará Rosario para medirse ante el Atlético, actual puntero del torneo.