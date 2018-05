San Luis le ganó una batalla a Regatas y empezó a caminar derecho en el Top 12

Los de Pablo Cáffaro y Luciano Lazzarini plasmaron un buen segundo tiempo y le ganaron a los de Bella Vista por 24 a 9 con punto bonus

En el marco de la segunda fecha del URBA Top 12, San Luis le ganó a Regatas de Bella Vista por 24 a 9 con la particularidad que hizo las veces de visitante en 520 y 29 porque los de camiseta amarilla y vivos azules tenían su predio suspendido.

Y entre el barro que había en la cancha Nº1 marista y la exigencia que propuso Regatas se dio un partido en extremo parejo, que solamente en el periplo final encontró su punto de quiebre y que encontró a un sólido pack de forwards de San Luis doblegando a los delanteros de Bella Vista, justificando no solo la victoria sino mostrando nuevamente actuaciones individuales de alto nivel, tales los casos del chubutense Federico Wergzyn (viene de jugar ocho meses en Nueva Zelanda), Gastón Giménez y Ariel Bicerne.

EMPEZÓ MEJOR REGATAS

De entrada nomás. Regatas planteó en el contacto un juego áspero y de movilidad con la marca alta a veces rozando los límites del reglamento, respondiendo a cada intentona de San Luis con un traslado de pocas fases y capitalizando cada oportunidad que tuvo. Así llegaron los penales de Facundo Vega que mostraron los Bella Vista escapándose rápidamente en el marcador. Y le costó un buen rato a San Luis hacer pie en un campo de juego muy difícil. No obstante, lo hizo.

Primero con un penal de Felipe Campodónico y luego con un try penal, que el árbitro Juan Alemán debió haber cobrado mucho antes por las continuas infracciones del pack de Regatas.

Otro penal de Vega cerró el parcial en 10-9 y dejó más que abierto el resultado final del partido y las acciones para volcar la balanza para hacia un lado o hacia otro, quedarían para la etapa final.

LOGRÓ IMPONERSE CON SUS DELANTEROS Y LO JUSTIFICÓ

Y San Luis, de la misma forma que lo hizo por el Nacional de Clubes la semana pasada ante Duendes, entró decidido y con otra visión a cerrar el partido, pero le costó. Vaya que le costó.

Porque recién a los 25 minutos y después de haber golpeado las puertas del try varias veces, pudo quebrar a la tozuda defensa de Regatas; la diferencia esta vez, fue que el referee castigó con vehemencia las continuas infracciones del pack de Bella Vista, que en pos de defender su in goal, recurrió a todas las mañas posibles, hecho que le costó jugar gran parte del segundo tiempo con dos jugadores menos, ya que fueron amonestados el segunda línea Nicolás Juárez Bosch y el octavo Federico Ruiz que incluso sumaron una segunda amarilla y fueron expulsados del campo de juego.

Y San Luis lo aprovechó con otro try se su jugador más relevante: Rodrigo Bruni, que empujado con la potencia del pack marista, facturó el try que definió el pleito. Quedaría algo de amor propio en Regatas que intentó por todos lados el try del honor, que nunca llegó.

Fue victoria marista finalmente muy festejada por su gente, que además celebró el debut de varios pibes: Carlos Layún y Rodrigo Molina Ferrer. Lo que asoma en el horizonte del club de la calle 520 será recibir a la Asociación Alumni en una nueva fecha del URBA Top12.

“LO PUDIMOS RESOLVER”

Una vez terminado el encuentro y mostrándose profundamente cansados por la batalla ganada pero con la felicidad del triunfo obtenido, llegó el momento de las declaraciones y entre las voces ganadoras se destacó la de Mauro Aguilar que dijo: “Esperábamos un partido así, sacamos un encuentro adelante durísimo, Regatas juega con los forwards de una manera tremenda y por suerte lo pudimos resolver, el estado de la cancha también fue un tema y de a ratos se nos complicó”, aseguró el back marista.

“El Top 12 es el torneo más competitivo de la Argentina, tenemos que sumar todo lo que se pueda, sabemos que se viene Alumni, pero nosotros confiamos en el plantel que tenemos y obviamente sabemos lo que podemos dar”, finalizó Aguilar.