Cuatro escenarios para las cuestionadas elecciones presidenciales de Venezuela

Aunque se descuenta que Maduro será reelecto, algunos expertos no descartan una posible victoria del opositor Falcón

María Isabel Sánchez

Agencia AFP

Caracas

Muchos dan por descontado que Nicolás Maduro será reelegido como presidente de Venezuela, pero no se puede descartar una sorpresa de su rival Henri Falcón. Las elecciones del próximo domingo 20 de mayo abren diversos escenarios para un país arruinado y cada vez más aislado.

La firma Datanálisis da un empate técnico entre Maduro y Falcón; Delphos 43% al presidente y 24% al opositor disidente del chavismo, entre los seguros de votar; e Hinterlaces 52% al mandatario contra 22% de su rival.

Apoyando a la oposición, parte de la comunidad internacional advirtió que no reconocerá los resultados, por considerar que no serán comicios libres ni transparentes.

¿Qué le espera al país?

- Maduro reelegido con alta abstención

Es lo más probable, según analistas, ante el desencanto del electorado y el llamado al boicot de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

“Vendrán más sanciones de EE UU contra el sector petrolero, también de la Unión Europea (UE) y países latinoamericanos, comentó el analista Diego Moya-Ocampos, del IHS Markit, son sede en Londres.

Venezuela, 96% de cuyos ingresos dependen del crudo, vende a EE UU un tercio de su deprimida producción de 1,5 millones de barriles diarios. El país y su petrolera PDVSA están en default parcial y los litigios acechan.

“Un nuevo gobierno de Maduro, considerado ilegítimo, no tendrá capacidad de maniobra ni en finanzas internacionales ni en diplomacia”, opinó Andrés Cañizalez, investigador en comunicación política.

Para el analista Mariano de Alba, el desconocimiento del resultado no implicará necesariamente “un cese de relaciones diplomáticas y comerciales”.

Pero sí agravaría el colapso de un país en recesión desde 2014, que terminará 2018 con 13.800% de inflación y una caída del PBI de 15% -según el FMI- y donde la crisis ha obligado a emigrar a cientos de miles de venezolanos.

- Maduro reelegido entre denuncias de fraude

Falcón denunciaría fraude. “Todo está condicionado por la manipulación del gobierno sobre el proceso y uno tiende a pensar que el resultado puede ser manoseado”, estimó el politólogo Luis Salamanca.

“Sanciones contra altos funcionarios, incluso sus familiares, congelamiento de bienes en diferentes países, embargo financiero a PDVSA desde EE UU”, serían algunas consecuencias, según Cañizalez.

El analista Juan Manuel Raffalli no descartó que Falcón gane. “El problema es que no se lo van a reconocer” y su reto es “cómo va a cobrar ese triunfo”, agregó.

Para el presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, se consolidaría “una autocracia, mucho más represiva incluso al interior del chavismo, una implosión o una acción internacional dramática”.

La “implosión”, indicó León, representa el “mayor riesgo” de Maduro y podría darse por las sanciones internacionales contra funcionarios chavistas.

Expertos consideran que la oficialista y todopoderosa Asamblea Constituyente incluso podría implantar un sistema de partido único como Cuba.

- Falcón pierde con una votación aceptable

Falcón debe enfrentar el “ventajismo” del gobierno en la campaña y el llamado de la opositora MUD a no votar, por lo que “es poco probable que gane”, resaltó Moya-Ocampos.

El politólogo Michael Penfold señaló que Falcón no ha logrado impactar ni movilizar a los opositores ni a los chavistas inconformes. “Va a recibir un voto silvestre, flotante, de opositor. No gana porque no tiene forma de movilizar los votos ni defenderlos, lucha contra un ambiente altamente abstencionista”, destacó Salamanca.

Según Cañizalez, dada la fragmentación de la MUD, Falcón, aunque pierda, tendría ganancia si pasa a “ser un referente político” de cara a futuras elecciones. “Dependiendo de cuántos votos saque pasará a ser visto por Maduro como la oposición con la que se va a entender, el interlocutor del gobierno, lo cual generará más conflicto en la MUD”, destacó Salamanca.

- Falcón gana y su triunfo es reconocido

Poco probable a menos que la población vote masivamente, según los expertos. Además, un tercer candidato, el pastor evangélico Javier Bertucci, le resta votos opositores.

Si Falcón gana “el país entraría rápidamente en un proceso de transición política como económica”, dijo Penfold.

Para León, un “chavismo emergente (de civiles y militares)” temeroso de sanciones y aislamiento podría “presionar el reconocimiento” de un triunfo de Falcón, “quien les tiende puentes de oro para producir una huida hacia adelante”.

La comunidad internacional -argumentó el experto- reconocería el resultado, respaldaría una negociación entre fuerzas chavistas, militares y opositoras, para un gobierno de transición.

La MUD, añadió por su parte Cañizalez, quedaría más maltrecha, “en serios aprietos”, tras apostar por la abstención” y no lograr canalizar el descontento.