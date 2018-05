Luli Fernández: “La autosatisfacción se practica toda la vida”

| Publicado en Edición Impresa

Luli Fernández dijo en una entrevista “es muy común en el medio que te ofrezcan plata por sexo”. Pero tiró otra más picante: “La autosatisfacción se practica toda la vida”. Esa es una de las soluciones que ofreció al problema de la infidelidad que, confesó, practicó en algún momento de su vida.

“Alguna vez fui infiel. ¿Perdonar una infidelidad ? En otro momento te hubiese dicho un no tajante porque en ese aspecto porque si perdés la confianza es muy difícil restablecerla pero hoy me he vuelto muy flexible en un montón de cosas, lo analizaría. Es tanto lo que uno construye que un error o un desliz tirás todo... creo que vale mucho más la familia”, tiró aunque, de todos modos, dice no necesitar otros hombres ni “recurrir a los chiches, para eso tengo mi chiche mayor que es mi marido. Tengo un bombonazo”.