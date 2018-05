Marc Anthony: contrato récord para un latino

| Publicado en Edición Impresa

En tiempos de Ricky Martin en la tele yanqui y Luismi en Netflix, Marc Anthony sigue siendo el rey: firmó un acuerdo relacionado con sus shows en vivo con Cárdenas Marketing Network por 160 millones de dólares, el más alto de la historia para artistas latinos y uno de los más altos firmados en los últimos tiempos en la industria musical. El artista es furor en la comunidad latina de Estados Unidos, a pesar de que en Argentina hace rato ya no lo seguimos con la devoción de un ídolo. El cantante ha vendido millones del disco alrededor del mundo. Sus éxitos no solo incluyen sus hits en español, sino canciones en inglés como “I need to know” y “You sang to me”. CMN servirá como el promotor exclusivo de los conciertos de Anthony en todo América.