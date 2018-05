Zidane hizo debutar a su hijo arquero en empate sobre Villarreal

El entrenador de Real Madrid, Zinedine Zidane, hizo debutar a su hijo el arquero Luca Zidane, en el empate sobre Villarreal por 2 a 2, de visitante, en el marco de la última fecha de la Liga Española de fútbol y a una semana de la final de la Liga de Campeones ante Liverpool, de Inglaterra.

El crack portugués Cristiano Ronaldo y el galés Gareth Bale anotaron para el conjunto de la capital española, que el sábado próximo irá en busca de su tercera 'Champions' consecutiva en Kiev ante el conjunto inglés.

Con este empate, Real Madrid no alcanzará a Atlético Madrid, dirigido por el argentino Diego Simeone y flamante campeón de la Liga Europa esta semana al derrotar a Olympique de Marsella, que se aseguró matemáticamente el segundo puesto sea cual sea el resultado mañana ante Eibar.

Celta de Vigo derrotó a Levante 4 a 2, con doblete del uruguayo Maximiliano Gómez; en el conjunto gallego fue titular el ex Boca, Facundo Roncaglia, ingresó el ex River, Lucas Boyé, y fue suplente el ex River y Racing, Gustavo Cabral.

Por su parte Betis cayó ante Leganés, por 3 a 2, con el ex Boca Ezequiel Muñoz como titular, con el ingreso sobre el cierre de Martín Mantovani, y Nereo Champagne y Mauro Dos Santos como suplentes.

Deportivo Alavés cayó ante Sevilla por 1 a 0, en el conjunto 'Andaluz' fue titular el zaguero Nicolás Pareja e ingresó Guido Pizarro, quien integra la nómina de 35 pre seleccionados por el DT Jorge Sampaoli para el Mundial de Rusia. El ex delantero de Boca y All Boys, Jonathan Calleri, convirtió de penal en la derrota 1-2 de Las Palmas, ya descendido, ante Girona.

El ex River Plate, el arquero Leandro Chichizola, también fue titular en el conjunto 'Canario' mientras que el ex Vélez, Hernán Toledo, estuvo entre los suplentes. Además el ex Argentinos Juniors, Esteban Rolón, fue suplente en la derrota de Málaga por la mínima ante Getafe.

La fecha la cierran mañana Valencia-Deportivo La Coruña, Athletic Bilbao-Espanyol, Atlético Madrid-Eibar y Barcelona-Real Sociedad. Posiciones: Barcelona 90, Atletico Madrid 78, Real Madrid 76, Valencia 70, Villarreal 61, Betis 60, Sevilla 58, Getafe 55, Girona 51, Eibar 50, Real Sociedad y Celta de Vigo 49, Alaves 47, Espanyol y Levante 46, Athletic Bilbao 43, Leganes 43, La Coruña 29, Las Palmas 22 y Malaga 20.