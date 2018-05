Rulli: "Me gustaría jugar en Boca, es uno de los mejores"

El ex arquero de Estudiantes hoy en la Real Sociedad de España, Gerónimo Rulli, reconoció que le gustaría jugar en Boca.

Existe un interés del conjunto que dirige Guillermo Barros Schelotto por contratar al arquero y en diálogo con la TV, asumió que le interesa la posibilidad.

"Me enteré lo de Boca por familia. Siempre me gusta jugar en los mejores equipos y considero a Boca uno de los mejores. Así que sí me gustaría".

Asimismo, agregó que "Boca es el más gran del fútbol argentino", pero aseguró que "todavía no me habló nadie del club".

En otro orden, reconoció que tuvo la posibilidad de pasar al Manchester, pero pensó en la Selección: "Tuve la oportunidad de irme al Manchester City, pero elegí quedarme en España y jugar en la Selección. Argentina siempre va a estar primero y voy a estar para cuando me necesiten"