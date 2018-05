Libros y lectores sin izar bandera blanca

La persistencia en Borges: “Yo soy ahora un lector de páginas que mis ojos ya no ven” Pág. 2

Por MARCELO ORTALE

“Bendigo haber sido arrojado al castellano”, es una de sus recientes frases. La otra, incluida en el prólogo de su último libro: “La lectura nunca me dio veneno, sino plenitud enaltecida”. Las dos pertenecen a José Emilio Burucúa, historiador del arte, crítico y escritor argentino. Su último libro es, en profundidad, un homenaje a la lectura.

La obra de Burucúa alcanza su mayor difusión en tiempos difíciles. Cuando escritores y lectores comparten la sensación de que se está llegando a una frontera, en la que el libro como objeto emigra hacia un incruento apocalipsis.

Primero vino, hace medio siglo, la era de la explosión de los medios audiovisuales. Y enseguida, detrás, el embate de la era digital. Demasiado para que el pobre libro pudiera resistir. Pero Burucúa y muchos más –entre ellos Ricardo Piglia- demostraron que hacen falta muchos más libros y muchos más lectores nuevos, para narrar y entender ese final.

El “Premio de la Crítica”, establecido por la Feria del Libro de Buenos Aires –que tiene como propósito distinguir el mejor libro de creación literaria- fue concedido hace pocos días a Burucúa, de 72 años de edad, un conocido historiador del arte, autor, entre otros, de “Enciclopedia B-S. Un experimento de historiografía satírica” (2011), “El mito de Ulises en el mundo moderno” (2013) y de “Excesos Lectores, Ascetismos Iconográficos” (2017), este último libro dedicado a analizar su condición de impenitente lector.

Se trata de una suerte de autobiografía literaria, en la que con un estilo sencillo y a la vez enriquecido el autor relata sus lecturas de la niñez, de la adolescencia, de la madurez y de la ancianidad, citándose en ese trabajo más de 400 libros.

El premio entregado por la Fundación El Libro contó con un jurado presidido por Luis Gregorich e integrado por alrededor de quince críticos, periodistas, académicos y lectores, quienes sesionan el primer día de apertura de la Feria, y mediante sucesivas rondas examinan obras y autores hasta alcanzar una mayoría. Algunos de los jurados fueron Jorge Lafforgue, Cristina Mucci, Osvaldo Quiroga, Rafael Felipe Oteriño, María Sáenz Quesada, Canela, Pablo Gianera y Natalia Blanc.

Nadie hasta ahora cuestionó que la Feria del Libro le hubiera otorgado esa distinción a uno de los más acendrados humanistas con que cuenta nuestro país.

En enero de este año fue entrevistado Burucúa por el diario madrileño El País y le preguntaron qué libro le hubiese gustado haber escrito: “Hombre, el Quijote, sin duda. No voy a ocultar que la situación a la que he sido arrojado no es mi ideal. Hubiera preferido un tiempo menos interesante y más sereno, un país menos egocéntrico y más equilibrado, pero lo que bendigo todos los días de mi vida es haber sido arrojado al castellano y poder leer el Quijote tal cual se escuchan las historias de nuestras abuelas, comprenderlo hasta la más insignificante de las comas y deleitarme con la sonoridad y belleza de sus palabras”.

PIGLIA

Hay un libro de Ricardo Piglia, “El último lector”, con un conmovedor comienzo relacionado a la ceguera o a la entonces incipiente miopía de Borges. El primer párrafo arranca así: “Hay una foto donde se ve a Borges que intenta descifrar las letras de un libro que tiene pegado en la cara. Está en una de las galerías altas de la Biblioteca Nacional de la calle México, en cuclillas, la mirada contra la página abierta”.

“Uno de los lectores más persuasivos que conocemos, del que podemos imaginar que ha perdido la vista leyendo, intenta, a pesar de todo, continuar. Esta podría ser la primera imagen del último lector, el que ha pasado la vida leyendo, el que ha quemado sus ojos en la luz de la lámpara”. Y termina citando a Borges: “Yo soy ahora un lector de páginas que mis ojos ya no ven”.

Piglia integra a los lectores en el fenómeno mismo de la creación literaria, casi al lado del autor, a la manera de Macedonio Fernández. “Macedonio aspiraba a que su “Museo de la novela de la Eterna” fuera la obra en que el lector será, por fin leído”, dice.

La lectura también es, para Piglia, una forma de vida y antecede a todo lo demás: “La regla que se impone es clara: antes de actuar, hay que leer”. Es el mismo discurso de Alberdi: primero la teoría. Si no hay lectura, no puede haber acción. ¿Cuál es la doctrina en la Argentina, cuál es el rumbo? Un país sin libros ni lectores se debe parecer al espanto.

Y vuelve otra vez a Borges, a su mentor: “Quizá la enseñanza de Borges sea la certeza de que la ficción no depende sólo de quien la construye sino también de quien la lee”.

LECTURA Y SALUD

Muchos médicos aseguran que la lectura garantiza una larga vida. Un hombre de 97 años que todas las mañanas, desde hace años, acude a una biblioteca de La Plata para consultar libros, vendría a dar una suerte de ejemplo concreto de ese principio.

La periodista y escritora catalana Yaiza Saiz sostiene que leer es algo más que un beneficioso ejercicio mental y cita al también catalán Emili Teixidor: “Al igual que nos cuidamos y vamos cada vez más al gimnasio, deberíamos dedicar media hora diaria a la lectura”.

La lectura dinamiza y hace vivir al cerebro. El neurólogo español Pablo Martínez-Lage recomienda “la lectura como método preventivo del alzheimer u otras enfermedades neurodegenerativas”. En esa misma postura se enuentra nuestro Facundo Manes, autor del libro “El cerebro argentino”.

Al cerebro, dice el neurocientífico, “tenemos que protegerlo con alimentos, con vivienda pero también con estímulos, con un contexto positivo de aprendizaje”. Para eso están los libros.

ESCRITORES Y LECTURA

Así vieron el fenómeno de la lectura algunos escritores: “El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho”, dijo una vez Cervantes.

Cuatro siglos después, un argentino afincado en la calle Maipú de la ciudad de Buenos Aires, apellidado Borges, expresó: “Que otros se enorgullezcan por lo que han escrito, yo me enorgullezco por lo que he leído”. No estaba sólo convalidando la fusión entre autor y lector que había anticipado Macedonio Fernández, sino anticipándose a lo que luego exploró Piglia.

En cambio el incisivo Roberto Arlt, en “La inutilidad de los libros”. escribió esta fulminante sentencia: “Lo que hacen los libros es desgraciarlo al hombre, créalo. No conozco un solo hombre feliz que lea. Y tengo amigos de todas las edades”. El artículo pertenece a las muy coloridas “Aguafuertes porteñas”.

Allá por la década del 50 vivió en los Estados Unidos un intelectual disfrazado de actor de cine. Se llamó Groucho Marx y algo profundo entrevió cuando dijo: “Considero que la televisión es muy educativa. Cada vez que alguien enciende el televisor salgo de la habitación y me voy a otra parte a leer un libro”.