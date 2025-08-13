Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡$8.000.000! El Súper Cartonazo se hace gigante: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Policiales

Allanamientos en Berisso: dos mujeres detenidas por comercialización de drogas y tenencia de arma de fuego

Allanamientos en Berisso: dos mujeres detenidas por comercialización de drogas y tenencia de arma de fuego
13 de Agosto de 2025 | 13:02

Escuchar esta nota

En las últimas horas, la secretaria de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Berisso informó que personal policial detuvo a dos mujeres, secuestró droga, dinero, armas y elementos vinculados a la venta de estupefacientes durante dos allanamientos realizados en viviendas de calle 16 entre 148 y 148 Norte de la localidad de Berisso, en el marco de una investigación por narcotráfico.

Los procedimientos se desarrollaron este martes a partir de órdenes de registro libradas por la Justicia, como resultado de tareas investigativas llevadas adelante por el Gabinete Técnico Operativo Departamental y de la Comisaría Primera de Berisso.

En el primer domicilio, habitado por una mujer (30), los efectivos hallaron 336 gramos de marihuana, 0,3 gramos de cocaína, 0,8 gramos de paco, dos teléfonos celulares, dos balanzas de precisión y $45.200 en efectivo.

En el segundo objetivo, propiedad de una mujer de 26 años,  se secuestraron 36 gramos de cocaína, 14 gramos de marihuana, cuatro celulares, una escopeta sin documentación y $160.000 en efectivo.

Ambas mujeres fueron aprehendidas y trasladadas a la dependencia policial. 

LE PUEDE INTERESAR

El desahogo de Julieta Prandi tras la condena a Claudio Contardi: "Hoy empiezo a vivir"

LE PUEDE INTERESAR

Incendio y tensión en un chalet de Arturo Seguí

Cabe mencionar que estuvieran presentes durante el desarrollo del operativo el Jefe de Estación Crío. Fernando Díaz y el secretario de Seguridad Ciudadana Federico Ruíz.

Y se contó con la colaboración de GTO Departamental, Comisaría 1era, 3era y 4ta. Personal de Villa Progreso y Grupo de Motorizada del Comando de Patrullas. 

En tanto,  se estableció contacto con la UFI que intervino en la causa que ordenó actuaciones por “tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización” y “Tenencia ilegal e de armas de fuego de uso civil”.

Por último, se informó que las detenidas serán indagadas en sede judicial en las próximas horas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fin de la "primaverita" en La Plata: alerta por el regreso del frío polar y una posible ciclogénesis

VIDEO. EL DIA en Paraguay.- El Pincha y un lugar destacado en el museo de la Conmebol

Así quedarán los sueldos de estatales y docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

Furia femicida en La Plata: quiso quemar viva a su ex

Plazos fijos: banco por banco, cuánto gano si deposito $1.000.000 a 30 días

Jeremías Merlo, de querer largar el fútbol al sueño del pibe en Gimnasia: su historia
+ Leidas

La reacción de los gremios estatales y docentes a la oferta de aumento salarial de la Provincia: cuánto van a cobrar

Noche de Copa Pincha, con el objetivo de traer un buen resultado de Cerro Porteño: formaciones, hora y TV

Quieren prohibir el estacionamiento en torno a las plazas del centro de La Plata: una por una, las zonas afectadas

Cuenta DNI activó este miércoles una de las promos más esperadas en La Plata

No hay dos sin tres: el Lobo busca su tercer triunfo al hilo ante Lanús

Plazo fijo: cuánto tengo que invertir para obtener $1.000.000 en 30 días

Viernes 15 de agosto, ¿feriado o día no laborable? Qué va a pasar con la atención en los bancos

A 64 años del inicio de la construcción del Muro de Berlín: la historia del primer alemán que lo saltó
Últimas noticias de Policiales

La primera foto Contardi preso, el ex de Julieta Prandi condenado a 19 años por abuso sexual

VIDEO. Falsos deliverys asaltaron un almacén cerca del Parque San Martín

Una comisión de ANMAT había detectado irregularidades en el laboratorio Ramallo, a fines de 2024

El desahogo de Julieta Prandi tras la condena a Claudio Contardi: "Hoy empiezo a vivir"
La Ciudad
Altos de San Lorenzo celebra su aniversario con música, feria y desfiles
Paritaria bonaerense: un gremio docente ya aprobó la oferta de aumento salarial del 5%
Dolor en La Plata por la muerte del periodista y docente Teódulo Domínguez
La Provincia en alerta sanitaria por un virus respiratorio: la ocupación de camas pediátricas, al límite en La Plata
Quieren prohibir el estacionamiento en torno a las plazas del centro de La Plata: una por una, las zonas afectadas
Deportes
Noche de Copa Pincha, con el objetivo de traer un buen resultado de Cerro Porteño: formaciones, hora y TV
Prohíben el ingreso a la cancha de otro grupo de hinchas de Gimnasia de “La Nueva Generación”
EL DÍA EN PARAGUAY. La previa copera de Cerro Porteño - Estudiantes, con todo casi agotado
Cuando José Sosa casi queda libre de Estudiantes: la desconocida historia previo a su debut en 2002
“Vamos a jugar contra un equipo muy bueno”
Espectáculos
El desahogo de Julieta Prandi tras la condena a Claudio Contardi: "Hoy empiezo a vivir"
Problema millonario: el reclamo de Radio Mitre a Jorge Lanata a casi un año de su muerte
Impensado: Fito Páez y Eugenia Kolodziej, terminaron con la relación y seguirán distintos caminos
Separados: Mica Tinelli y Licha López le pusieron punto final a la relación  
Sandra Borghi presentó a su nuevo novio: el empresario que la enamoró fue pareja de varias famosas 
Información General
Hallan diente de un perro gigante que habitó el norte bonaerense hace 200.000 años
Quini 6, sorteo especial aniversario: tres bonaerenses ganaron más de $6.100 millones
Viernes 15 de agosto, ¿feriado o día no laborable? Qué va a pasar con la atención en los bancos
A 64 años del inicio de la construcción del Muro de Berlín: la historia del primer alemán que lo saltó
Fin de una era: las contraseñas dicen adiós

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla