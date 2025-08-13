Allanamientos en Berisso: dos mujeres detenidas por comercialización de drogas y tenencia de arma de fuego

En las últimas horas, la secretaria de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Berisso informó que personal policial detuvo a dos mujeres, secuestró droga, dinero, armas y elementos vinculados a la venta de estupefacientes durante dos allanamientos realizados en viviendas de calle 16 entre 148 y 148 Norte de la localidad de Berisso, en el marco de una investigación por narcotráfico.

Los procedimientos se desarrollaron este martes a partir de órdenes de registro libradas por la Justicia, como resultado de tareas investigativas llevadas adelante por el Gabinete Técnico Operativo Departamental y de la Comisaría Primera de Berisso.

En el primer domicilio, habitado por una mujer (30), los efectivos hallaron 336 gramos de marihuana, 0,3 gramos de cocaína, 0,8 gramos de paco, dos teléfonos celulares, dos balanzas de precisión y $45.200 en efectivo.

En el segundo objetivo, propiedad de una mujer de 26 años, se secuestraron 36 gramos de cocaína, 14 gramos de marihuana, cuatro celulares, una escopeta sin documentación y $160.000 en efectivo.

Ambas mujeres fueron aprehendidas y trasladadas a la dependencia policial.

Cabe mencionar que estuvieran presentes durante el desarrollo del operativo el Jefe de Estación Crío. Fernando Díaz y el secretario de Seguridad Ciudadana Federico Ruíz.

Y se contó con la colaboración de GTO Departamental, Comisaría 1era, 3era y 4ta. Personal de Villa Progreso y Grupo de Motorizada del Comando de Patrullas.

En tanto, se estableció contacto con la UFI que intervino en la causa que ordenó actuaciones por “tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización” y “Tenencia ilegal e de armas de fuego de uso civil”.

Por último, se informó que las detenidas serán indagadas en sede judicial en las próximas horas.