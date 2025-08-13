Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Hallan diente de un perro gigante que habitó el norte bonaerense hace 200.000 años

13 de Agosto de 2025 | 12:56

Integrantes del Grupo Conservacionista de Fósiles del Museo Paleontológico de San Pedro “Fray Manuel de Torres” descubrieron un diente canino o “colmillo” fosilizado de un cánido o perro fósil de gran tamaño, que vivió en la zona hace unos 200.000 años. La pieza fue recuperada durante una excavación de rutina que el equipo realizaba en Campo Spósito, en el área Bajo del Tala.

El diente fósil hallado permite inferir que existió en lo que hoy es el norte bonaerense un cánido de gran tamaño corporal cuyo género aún no se podrá llegar a identificar debido a la escasez del material encontrado.

La llanura pampeana fue hábitat de diferentes especies de cánidos fósiles que depredaban animales de pequeño a mediano tamaño. Solitarios o en grupos, estos perros eran carnívoros que recorrían la región en busca de presas para su alimentación.

Desde el museo explicaron que “los restos son tan escasos que es la segunda vez, en 25 años, que el grupo recupera un fósil vinculado a estos animales”. Hace 25 años, en el 2000, “se encontró uno de los dos únicos esqueletos completos de un perro extinto del género Theriodictis, que desde aquellos años se exhibe en el museo”. No obstante, aseguraron que este hallazgo, a pesar de ser un solo canino o colmillo, “nos sirve para comprobar la presencia, para el rango de los 200.000 años, de una especie de cánido de gran tamaño en el norte bonaerense”.

El equipo del Museo Paleontológico contó con la colaboración del especialista en carnívoros fósiles Francisco Prevosti, profesor de la Universidad Nacional de La Rioja e Investigador Principal de CONICET, para la evaluación general de la pieza hallada en Campo Spósito. 

