No levanta cabeza: el programa de Pampita, de mal en peor

El rating no acompaña a la modelo en su paso por Telefé. Rodeada de escándalos, y con descuidos de la producción que la dejan en descubierto, también debe aguantarse el desplante en vivo de algunos invitados

jey se divertía detrás de cámara en “pampita online” porque, frente a ellas, no tuvo chance de decir ni “mu”. El humorista no se la dejó pasar y le tiró con todo en vivo a la modelo / WEB

“Pampita Online” era desde su comienzo algo difícil de imaginar como un éxito. Encima, las ideas que tuvieron los productores (¿o la propia Pampita Ardohain?) para mejorar los números del rating siguen sin dar resultado. En paralelo, los escándalos se acumulan uno atrás del otro.

El último desplante que sufrió la modelo a cargo del envío que sale por Telefé a las 19 fue el del lunes, cuando el humorista Jey Mammon estuvo como invitado en su living y se fue indignado porque se sintió destratado.

Ya en los últimos minutos del programa, la conductora se confundió su nombre: lo llamó “Joy”. “La que faltaba. No lo voy a twittear, lo voy a decir al aire. Que al pedo vine a este programa. ¡Al pedo! ¡Más al pedo que Jey Mammon en el programa de Pampita!”, lanzó, mientras la modelo quería saltear la situación a pura sonrisita.

“¿No eras Joy de nombre?”, le tiró ella, y el comediante le respondió: “Sí, soy Joy. El que vino hoy es Joy. Jey no va a venir nunca más. Está buenísimo el programa, pero me gusta más verlo desde casa”.

El cruce al aire siguió, con Carolina ya muy seria en su gesto, para terminar con una pregunta retórica del invitado: “¿Sabés por qué me gusta este programa? Porque no lo entiendo por momentos y hoy entendí por qué no lo entiendo: Porque no se sabe adónde vamos nunca”.

La sonrisa se le borró de un plumazo a Carolina, quien, drásticamente, cerró el diálogo y se despidió, en medio de un tenso clima reinante.

Dicen los que estuvieron cerca que hubo gritos de la conductora y hasta insultos. Algunos aseguran que lo trató de “maleducado”, y lo acusó de haberle un desplante en vivo innecesario.

Consultada al respecto, ayer la modelo dio su versión: “Jey estuvo invitado al programa, y la verdad funcionó otra cosa (el programa se dedicó a Carlitos Nair Menem), no hubo tiempo de desarrollar nada con él, lo invité a venir otro día, pero estaba ofendido por que no pudo salir al aire. Para mí estaba ofendido en serio, pero bueno, yo no soy responsable de eso, son cosas que suceden en el aire, si hay algo que está funcionando, uno deja lo que funciona”, se excusó. A todo esto, Mammon fue tajante: “No vuelvo más”.

El humorista, en tanto, manifestó que recibió un llamado de los productores de la modelo para disculparse. “La producción se comunicó conmigo y me pidió disculpas. Agradezco ese gesto y aclaro que tengo una relación bárbara con Kuarzo. La confusión fue que creí que iba como invitado para contar cosas mías y no como panelista para hablar de otros temas. No tengo problemas en hacerlo, pero creí que me entrevistaban a mí. Eso fue una confusión mía con la producción”, tiró Jey.

Y después explicó porqué decidió decirle en la cara a Pampita lo mal que la había pasado: “Básicamente lo que decidí es, con respeto, decirle al aire lo que pensaba, en lugar de hacerlo desde mi casa por Twitter. Hubiese sido hipócrita eso. Equivocado o no, me pareció que cuando ella me dio un minuto para decir lo que quiera o quedarme al programa de cable después, lo usé para decir que me había sentido al pedo. Y eso fue lo que se vio”.

El escándalo, de todos modos, se agrandó con un durísimo palo de Sol Pérez para Mammon: “Lo hipócrita que es la gente me sorprende. Tantas veces me invitaron a un programa y no entré por falta de tiempo, así son los vivos. Y no nos olvidemos que somos laburantes y nos sirve que nos inviten a los programas. Lo peor es la gente que felicita, eso me indigna más”.

El desplante del humorista fue tan sólo el último de los episodios que dejan a la vista que “Pampita Online” va de mal en peor. Y si no, que lo diga Lizy Tagliani.

La semana pasada, la producción quiso sorprenderla al llevarle de sorpresa a su padre, sin saber que su padre estaba muerto desde hace años.

En realidad el que fue al piso fue el marido de su madre, y tanto Lizy como su padrastro siguieron la corriente para no dejar a la conductora en “evidencia”.

“Yo dije ‘¿qué hago? ¿Se lo desmiento?’. Ella recién empezaba y la estaban castigando por cómo trabajaba. Dije ‘si la dejo en evidencia, pobre, van a matarla’. Entonces, me hice la tonta y seguí como se nada”, contó la propia Lizy.

Hace ya algunas semanas que los que comandan el programa vienen ensayando medidas desesperadas para generar rating.

Una de esas fue que, aprovechando el morbo que genera su vida personal, la conductora llevó al programa a Fabián Cubero, ex de su archinémesis Nicole Neumann.

Eso ocurrió, vale recordar, luego de recibir la comentada visita de Mica Viciconte, pareja de “Poroto”, hace algunas semanas, y comunicarla telefónicamente con las hijas del defensor y de Nicky.

Pampita, sin dudas, necesita alguien que le aclare las ideas y que la ayude, de una vez, a aumentar los niveles de rating, antes de hundirse en el fondo del mar.