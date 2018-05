No escarmienta Capristo, con la teta al aire, hasta en la iglesia

La ex participante de “Gran Hermano” se tomó en serio lo de la “libre demanda” de alimento para su hijo pero causa rechazo en las redes

Como para que no queden dudas sobre que no se trata de una provocación reiterada, la Negra Capristo, a quien conocimos con la llegada del nuevo milenio encerrada en una polémica casa con otros polémicos compañeritos, se tomó su tiempo para explicar por qué saca la teta donde sea que su chico quiera, incluso, en la iglesia, mientras el cura lo bautiza.

“El momento y el lugar no lo decidimos nosotras... es decisión de ellos, que no les importa otra cosa que conectarse con mamá... el amamantamiento se transforma en una fuente importante de seguridad y respaldo emocional. Aunque obtiene la mayor parte de los nutrientes, la leche materna seguirá brindándole calorías, hormonas de crecimiento, inmunidad contra enfermedades, vitaminas y enzimas importantes”, escribió la actriz, experta en amamantamiento, una práctica de la que nos anoticia a diario, desde sus redes sociales, en donde sube fotos alimentando a su hijo Félix, de un año y cuatro meses.

Sin embargo, la actriz, que viene de una racha de críticas por las fotos que elige subir a sus redes, muchas de ellas al menos polémicas (como la que estaba parada, con una pierna sobre la cama y otra en el piso, completamente desnuda, con el crío casi colgando de su pecho) insiste en demostrar la naturalidad del acto.

Una de las últimas fue ésta, tomada en el bautizo del nene, en donde amamanta mientras el cura le da la bendición. Sus seguidores la “mataron” con las críticas: “Hay que respetar y ubicarse un poco. Me da la sensación de que lo hacés todo para ser noticia”; “¡Los huevos al plato con el tema teta! Parece que ser madre se transformó en algo de otro planeta”; “Ya se pasa... es adrede lo que hace. Pará un poco. No es cuestión de darle la teta ahí o donde quiera él ya no es un bebé”; “Lo que estás haciendo es malcriarlo. Desde pequeños debemos enseñarles que no pueden hacer lo que se les dé la gana...”; “¡¡¡En este caso podías llevarle una mamadera!!! No tiene 2 meses, ya tiene dientes, camina, habla”.