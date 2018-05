El pase de alumnos de secundarias comunes a técnicas aumentó más del 25 % en un año

En ese marco, Educación organizó el circuito diferenciado, que reemplaza a las viejas equivalencias por cursadas intensivas

La inscripción en las escuelas técnicas crece año tras año. Pero a ese fenómeno ahora se suma el pase de alumnos de secundarias comunes a las de aquella modalidad. Según datos del Consejo Provincial de Educación y Trabajo (Copret), en 2017 ingresó a 2º, 3º y 4º año (de los otrora industriales) un total de 4.855 estudiantes provenientes de otras modalidades. En este curso lectivo lo hicieron 6.092. Es decir, un 25,47% más.

En ese contexto, este año entró en vigencia la disposición 8/2018 de la Dirección de Educación Técnica de la cartera educativa provincial, la cual creó el denominado “circuito diferenciado” a fin de “organizar las pautas del traspaso, para que el chico o chica que llega desde otro nivel cuente con los espacios, estrategias y tiempos para incorporar los saberes diferenciales de los colegios técnicos, que tienen que ver básicamente con la práctica y teoría de los talleres”, explicó a este diario el director del Copret, Gustavo Alvarez.

El funcionario indicó que la resolución 102 del 2010 del Consejo Federal de Educación ya establecía el marco macro para abordar la movilidad estudiantil. “Pero eran pautas muy genéricas que ahora bajamos al día a día de las escuelas y, además, las universalizamos. Hasta ahora, aunque con la mejor voluntad, cada establecimiento lo hacía a su modo”, contó.

talleres sin ausentismo

El director del colegio Albert Thomas, Sergio Figueiredo, y uno de los tres jefes del área de talleres de la emblemática institución, Christian Jalil, comentaron “en 2014 tuvimos 1.500 inscriptos, y este año, 1.900. Estamos cerca del récord histórico, que se dio cuando la escuela era nacional. Ese crecimiento también se ve reflejado en los pases de alumnos desde otras instituciones. Ahora está cursando el ‘circuito diferenciado’ del ciclo básico (2º y 3º año) un total de 28 estudiantes, mientras que otros 25 están en cuarto, o sea, en el primer año de las especialidades. En rigor, recibimos entre 50 y 60 por año”.

“Quienes se pasan pueden ingresar en 2º, 3º ó 4º. Aquellos que empiezan en tercero, por poner un ejemplo, cursan las materias comunes a todas las modalidades (Lengua, Matemática, Sociales, etcétera) por la mañana o por la tarde, y a contraturno tienen que hacer los talleres de 3º y recuperar los de 1º y 2º, de modo tal que en lugar de venir a taller dos veces a la semana tienen que hacerlo tres veces”, detalló Christian, e hizo notar que es “un sacrificio grande, porque se trata de chicos que llegan desde escuelas con menor carga horaria. En cambio acá están de 7,40 a 10,50 y de 13,30 a 17,40”.

No obstante, como “lo que más le gusta a los alumnos que se pasan de colegio son los talleres, de acuerdo a lo que ellos mismos manifiestan y demuestran cada día, lo hacen con gusto”, acotó el jefe de área. “Eso queda demostrado en el ausentismo, que en los talleres es casi inexistente”, puntualizó Figueiredo.

en primera persona

Román Godoy (16) está en tercero. “Hice primero y segundo en la Escuela 5 de Berisso. Quería aprender un oficio, tener otro tipo de enseñanza, y mis padres me recomendaron este colegio, que yo desconocía. La verdad es que me estoy adaptando bien. Me gusta mucho”, señaló el joven mientras volvía a concentrarse en su trabajo sobre el tablero.

Los talleres de 1º año son Carpintería, Hojalatería y Ajuste mecánico manual. Los de 2º, Electricidad, Herrería, Fundición y Ajuste mecánico manual (II). Y los de 3º ya tienen que ver con las cinco especialidades que dicta el colegio, pues los alumnos tienen que decidir en cuál se inscribirán a partir de 4º: Electrónica, Automotores, Electromecánica, Química y Construcciones.

“Román, al haber entrado en 3º, tiene que cursar los talleres de ese año y recuperar los de 1º y 2º. Como esa nivelación debe darse en un ciclo lectivo, se le enseñan los contenidos prioritarios”, expresó Jalil.

En la misma situación que el chico de Berisso se encuentra Joaquín Prieto (14). “Entré este año, estoy en tercero. Vengo del Colegio Santa María de los Angeles, donde las orientaciones que tenía eran Sociales y Economía, y no me gustaba ninguna de las dos. Unos amigos me hablaron de esta escuela, vine, y no me arrepiento. Me encanta el trabajo en los talleres y los compañeros te ayudan mucho”, afirmó.

A quienes llegan desde otros establecimientos no los ponen juntos. “Se los va repartiendo equitativamente en los distintos talleres, a fin de que cursen con chicos que están aquí desde primero. Eso los ayuda mucho, tanto en los aprendizajes como en lo personal, a la hora de integrarse”, indicaron Jalil y Figueiredo.