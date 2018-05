Por gastos irregulares en 2016, sancionan al intendente Garro por 1 millón de pesos

Más de 300 mil pesos son por alquiler de artículos para espectáculos públicos no justificados. Una cifra similar, por un chofer

Por LAURA ROMOLI

El Tribunal de Cuentas de la Provincia sancionó al intendente, Julio Garro, por más de un millón de pesos, al fallar ayer sobre la rendición de cuentas del primer año de gestión del jefe comunal. Los cargos más importantes se dan por espectáculos que no fueron debidamente justificados, las reformas en un inmueble alquilado e irregularidades en la contratación de un chofer, entre otras incongruencias administrativas.

El organismo provincial también dispuso cargos a la ex contadora municipal, María Laura Márquez, a funcionarios y ex funcionarios del gabinete y también a los ex intendentes Pablo Bruera y Julio Alak, así como a personal de las anterior gestiones.

Así se desprende del fallo emitido por la autoridad bonaerense al analizar el balance contable de la gestión 2016 presentada por el Intendente, en base a la que el Tribunal objetó y desaprobó una serie de erogaciones que consideró “injustificadas” y que la Comuna puede apelar en los próximos 15 días.

En el caso de los espectáculos, el fallo concluyó en una multa de más de 319.000 pesos. En este punto, por el que también fueron sancionados la ex secretaria privada de la Intendencia y ahora concejal Julieta Quintero y el secretario de Cultura, Gustavo Silva, figuran detallados el alquiler de un escenario y vallado para el evento “Arte y Vino” celebrado ese año por 26.000 pesos, así como la contratación de equipos de sonido e iluminación por 29.000; el alquiler de un escenario para una celebración en Los Hornos por 6.000 pesos y la contratación de sonido para una peña folklórica en City Bell por unos 20.000.

Lejos de agotarse ahí, la lista incluye además el alquiler de 20 esferas espejadas y máquinas de humo por 41.000 pesos para una celebración no especificada y el alquiler de dos pantallas LED para el mismo día por 67.000. y el alquiler de un escenario por el mismo monto y para la misma fecha.

El tema de las celebraciones no se agota ahí: también incluye cargos por irregularidades en la contratación de servicios de catering y gastos varios por 163.347 pesos.

Por la contratación de un chofer sin que se hayan especificado días, traslados ni objetivos el Tribunal de Cuentas dispuso una sanción de 289.000 pesos.

EL CASO DEL PARADOR

Por otra parte, el caso del parador para personas en situación de calle también motivó una fuerte sanción para Garro por parte del organismo. El jefe comunal deberá pagar un cargo de 455.000 pesos por la inversión y refacción que mejoraron un inmueble perteneciente a un particular, es decir, ajeno al municipio.

El establecimiento ubicado en la avenida 7 entre 35 y 36 se montó en un inmueble alquilado por el municipio y una vez realizada esa operación se dispuso una serie de refacciones de carácter estructural y a cargo de la administración local que mejoraron el lugar al propietario. Esa fue la conclusión a la que arribó el Tribunal para fallar en ese sentido.

También se objetó y sancionó a los ex intendente Pablo Bruera y Julio Alak por la extensión de la contratación del servicio de recolección de residuos con Esur, cuya licitación se encuentra vencida.