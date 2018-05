Día clave para el tenis nacional: elegirán a la nueva dirigencia

Desde las 16 horas, y hasta las 21, se llevarán a cabo las elecciones de la AAT en GEBA. En la previa no hay un claro favorito

Los ex tenistas José Luis Clerc, quien llegó a ocupar el cuarto puesto del ranking mundial, y Agustín Calleri, integrante de ‘La Legión’ que acaparó títulos y elogios en la primera década de 2000, competirán hoy por la presidencia de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), en una elección atípica en la que no se vislumbra un ganador y está signada por la paridad.

Clerc, un histórico del tenis argentino, encabeza la lista oficialista “La Nueva AAT”, mientras que Calleri es el líder de “Experiencia y Cambio”, el grupo opositor, para las elecciones que se efectuarán de 16 a 21 horas en la Sección San Martín del Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA), en la avenida Figueroa Alcorta 5575, en la Capital Federal.

El escenario se plantea entre dos grupos antagónicos, por un lado el de “Batata” Clerc, de 59 años y cuarto del planeta en 1981 cuando crecía a la sombra del enorme Guillermo Vilas, acompañado por Daniel “Palito” Fildalgo y Diego Gutiérrez como vicepresidentes, con la idea de darle continuidad y perfeccionar la gestión que dejará Armando Cervone, el actual presidente que sucedió en el cargo a fines de 2014 al fallecido Arturo Grimaldi.

Clerc recibió la ‘bendición’ de Vilas, quien apoyó su candidatura y será una suerte de embajador del tenis argentino si gana la lista de “Batata”, y tiene a su lado a Fidalgo y Gutiérrez, los dirigentes que convencieron a Juan Martín Del Potro para que regresara al equipo de Copa Davis luego de cuatro años y vaya si fue con éxito, ya que Argentina conquistó la “Ensaladera de Plata” en 2016 con el tandilense como figura excluyente.

Es que Del Potro se había alejado de la Davis por serias diferencias con el anterior capitán, Martín Jaite, también con el subcapitán Mariano Zabaleta, quien ahora integra la lista del “Gordo” Calleri como su vicepresidente primero. “No estoy involucrado en las elecciones de la AAT, solo deseo que el que gane haga lo mejor de corazón para el tenis argentino”, lanzó hace una semana el tandilense Del Potro, sexto en el ranking mundial y enemistado con la gente que secunda a Calleri, como el mencionado Zabaleta.

“Más allá de las propuestas de Calleri y Clerc, lo cierto es que los que definirán al nuevo presidente serán los 144 clubes y 23 federaciones (son 28, pero algunas no cumplen con los requisitos asignados).

¿QUÉ PASARÁ CON ORSANIC?

Así como a pocas horas de los comicios no está definido un ganador, si está claro que de imponerse Calleri una de sus primeras decisiones será nombrar a un nuevo capitán de Copa Davis, ya que el actual, Daniel Orsanic, solo continuará en su doble función (es además el Director de Desarrollo) si el que se impone es Clerc, de lo contrario dará un paso al costado y lógicamente no estará en el Repechaje de septiembre ante Colombia en el que Argentina intentará regresar al Grupo Mundial.

“Sigo de cerca a las elecciones, pero hay un montón de cosas que no sé. En lo personal tengo una muy buena relación con los dos (Clerc y Calleri), en lo profesional tengo la certeza de que voy a seguir trabajando como director de desarrollo si gana la lista de José Luis. No creo que si gana la lista de Calleri me mantengan en el cargo de director de desarrollo. Mi continuidad de trabajo responde a si gana la lista de Clerc”, aseguró meses atrás Orsanic.