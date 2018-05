Hugo Moyano no descartó declarar una huelga general de camioneros

| Publicado en Edición Impresa

Con fuertes críticas al presidente Mauricio Macri, el líder de Camioneros, Hugo Moyano, no descartó un paro y cuestionó a la actual conducción de la CGT por no encolumnarse detrás de las necesidades de la gente. Y no descartó que Camioneros, que conduce a nivel nacional su hijo, Pablo Moyano, declare una huelga “similar” a que declararon los camioneros brasileños.

En el marco de una conferencia de prensa brindada ayer, Moyano cargó contra el jefe de Estado por sus dichos del lunes instando a los senadores del PJ a no dejarse arrastrarse por Cristina Kirchner y votar de manera razonable contra el proyecto que pone freno a las tarifas. “Creo que lo que dijo el Presidente ayer es lo que dice en muchas otras cosas, sin noción de lo que dice, como cuando dice que lo peor ya pasó”, lanzó.

Y fue un poco más allá. “Dice cosas sin sentido, es un disparate total lo que dijo sobre la ex presidenta, no tiene sentido. Por supuesto es repudiable”, agregó.

Respecto de la posibilidad de convocar a una medida de fuerza, desde el gremio hicieron hincapié que “la posición es muy clara” y lamentaron que “hoy no están dadas las condiciones en la CGT porque hay intereses que están muy lejos de los intereses de la gente”.

“Si se hacen los distraídos, los plazos se acortan”, agregó Moyano, cuyo gremio comenzará a discutir en los próximos días las paritarias del sector, y según trascendió la idea de los dirigentes sindicales es reclamar un 27% de aumento salarial.

“No se descarta nada: ni un paro ni un abrazo con los empresarios, que ellos elijan. Los gobiernos pasan, los trabajadores quedan”, dijo Moyano en una conferencia de prensa junto a su hijo Pablo.

Además, el gremialista se despachó contra el gobernador Urtubey: No tiene autoridad ese muchacho, que se dedique a criar a la hija que le dio Dios hace pocos días y que se deje de molestar en política. No tiene autoridad. Es un muchacho que debería estar cumpliendo otra función y no la que el pretende ahora que quiere ser presidente. Si me ponen entre Macri y Urtubey, pido una 45”.