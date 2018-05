Vidal despejó versiones sobre una candidatura presidencial y dijo que Macri “va a reelegir”

Fue en el marco del ciclo de charlas del Rotary. También defendió el veto de la Rosada al proyecto de tarifas del peronismo

Con apenas una frase, la gobernadora María Eugenia Vidal se ocupó ayer de despejar las versiones que cobraron fuerza en los últimos días sobre su posible candidatura presidencial en 2019.

“Mauricio (Macri) va a reelegir”, afirmó la mandataria provincial ayer, en el cierre de su participación en el Ciclo de Conferencias del Rotary Club de Buenos Aires que se realizó en un hotel porteño.

Vidal fue consultada por la moderadora del almuerzo, la periodista Clara Mariño, sobre el tema. “Suponete que Mauricio te llama y te dice que no quiere reelegir y te pide que ocupes ese lugar, ¿qué le contestas?”.

“Que no”, respondió la gobernadora bonaerense. Y agregó: “Además, eso no va a pasar. Mauricio va a reelegir”.

Vidal recordó entonces que “dio su palabra” a los bonaerenses. “Les dije que voy a romper en este mandato con la lógica de que el gobernador de la provincia es candidato a presidente en la siguiente elección”, apuntó.

La gobernadora hizo también una defensa de la postura del presidente Mauricio Macri de vetar la ley de rebaja de las tarifas de servicios públicos.

“Espero que el día de hoy, si se sanciona la ley, nos deje un aprendizaje. No va a cambiar en nada la situación de los argentinos que no pueden hacer frente a las tarifas, porque es una ley que no tiene recursos previstos”, dijo en relación al debate que se realizaba anoche, al cierre de esta edición, en el Senado de la Nación.

La mandataria ratificó en esa línea que la norma será vetada. “Espero que podamos aprender que ese no es el camino. Mañana o pasado, cuando el Presidente vete la ley, nada va a cambiar para los argentinos en ese esfuerzo enorme que tiene que hacer para enfrentar las tarifas”, señaló.

Vidal fue la invitada del ciclo de conferencias del Rotary, donde dejó además defunciones de peso sobre el proyecto político de Cambiemos. “La discusión que tenemos por delante es mucho más profunda que ver cómo reducimos el déficit. Es sobre qué Estado queremos y cuán justo y equitativo queremos que sea. La peor consecuencia de ese Estado que construimos durante décadas en la Argentina, es que construimos un Estado que gasta más de lo que tiene y que además no fue equitativo en esa construcción, ni tuvo prioridades claras y sostenidas en el tiempo”, señaló. “Creo que la Argentina está llena de oportunidades, no está condenada ni al éxito ni al fracaso, depende de lo que nosotros hagamos. Esta dificultad que atravesamos todos es una enorme oportunidad para que toda la dirigencia entienda que es un punto de inflexión.

Según la gobernadora, “tenemos la oportunidad de ponernos de acuerdo sobre ese Estado con un criterio de justicia y equidad, o podemos hacer lo mismo que hicimos los últimos setenta años: echarnos la culpa, confrontar, pensar quién es peor”.