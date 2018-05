Video.- La golpean y la arrastran por la calle en una salidera salvaje

Una mujer de 67 años sufrió una brutal salidera bancaria en Mar del Plata, donde los ladrones la golpearon y arrastraron por la calle para arrebatarle el bolso. La víctima, identificado como Gloria, fue atacada en las calles 12 de Octubre y Padre Dutto, a cinco cuadras de la sucursal del banco Francés del puerto de esa ciudad balnearia. “Pensé que me mataban”, dijo la mujer, y agregó que sobre el retiro del dinero “sólo dos personas sabíamos: el gerente y yo. Nadie más”. En declaraciones al canal de noticias TN, agregó: “La solté (a la cartera) porque no podía más. Me robaron todo el esfuerzo de mi vida”. Luego sostuvo que “a nadie le importa nada. Ni un auto paró, viéndome tirada en el piso en el medio de la calle”, y contó que el comisario le recriminó que haya compartido el video del momento del robo: “El quería que esto se investigara en secreto. Se enojó”.