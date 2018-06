Bullrich le advirtió a Moyano que "no impida la circulación"

La ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, reclamó hoy al titular de gremio de los camioneros, Hugo Moyano, que "no haga más paros, porque la Argentina necesita trabajar", y ante la medida de fuerza dispuesta por ese sindicato para el jueves le advirtió que "no impida la circulación, porque eso no está permitido".

"Nosotros como Ministerio de Seguridad no opinamos sobre el paro, que es un tema de Trabajo, sino que lo que hacemos es impedir que el país sea bloqueado", expresó Bullrich en el CCK, tras asistir a la inauguración de la jornada "Argentina sin narcotráfico".

Bullrich agregó que "simplemente" quería decirle "al jefe de los camioneros que no impida la circulación, porque eso no está permitido", y le sugirió que haga paro de otra manera para ver si realmente tiene tanta fuerza como él dice tener".

"Lo que creemos es que esta costumbre de hacer paro no parece demasiado buena", agregó la ministra, quien luego le reclamó a Moyano que "no haga paro, porque la Argentina necesita trabajo, que no haga más paros y paros y paros, ya que necesitamos ir para adelante, no para atrás"

Consultada sobre si van a actuar las fuerzas de seguridad en caso de que el jueves se registren problemas, dijo que "el otro día mostramos nuestra actitud: cuando había camiones intentado bloquear fuimos con grúas y los camiones inmediatamente empezaron a circular".