Nedela dijo que “hace meses” quiere bajar el gasto político pero la oposición se lo “cajonea”

El Intendente reprochó al peronismo la falta de acompañamiento para aprobar la emergencia económica en ese distrito

El intendente de Berisso, Jorge Nedela, recordó a los ediles de la oposición, a propósito del debate instalado sobre los sueldos de los funcionarios, que “desde diciembre que lo estoy proponiendo y no lo quieren votar”.

El pase de factura del radical en Cambiemos tiene que ver con la negativa de arco peronista K y el massismo a aprobar la emergencia económica.

Como se ha informado, el tratamiento de la emergencia económica en Berisso se dio a fines del año pasado en un marco escandaloso, con cinco sesiones truncas y episodios de violencia. El expediente no fue aprobado por no contar el oficialismo con los votos suficientes a partir de la unión de kirchneristas y massistas que acordaron no votarlo.

POR DECRETO

Ahora Nedela evalúa reducir por decreto los sueldos de los funcionarios políticos, incluyendo el suyo, en una medida que podría tener correlato en el Concejo Deliberante con las dietas de los ediles.

Fuentes políticas berissenses señalaron que de esta forma Nedela pretendería poner fin a la polémica desatada en el Concejo Deliberante a partir de un proyecto presentado por un sector de la oposición.

En ese sentido y consultado por este diario, el radical en Cambiemos que gobierna Berisso recordó que la posibilidad de bajar los sueldos de los funcionarios políticos “está desde diciembre cajoneada en el Concejo Deliberante porque está dentro del paquete de la emergencia económica que la oposición se niega a votar”.

Desde el unibloque Primero Berisso del concejal Carlos Festa, un macrista que fue expulsado del PRO y luego del bloque partidario, se propuso discutir en la última sesión del Concejo un proyecto de ordenanza para reducir en un 10% los sueldos de funcionarios de la planta política y de los concejales. Y además “invitar” al intendente a que done cuatro sueldos.

El proyecto establece las dietas de concejales, sus bonificaciones por antigüedad y el sueldo anual complementario (aguinaldo) tengan una quita del 10% y que el producido de los descuentos sea destinado a otorgar 240 becas educativas escolares anuales. Luego, establece los sueldos de los funcionarios políticos, a partir de una escala en la que Jefe de Gabinete, Secretario del Departamento Ejecutivo, Secretario Privado, Contador Municipal, Jefe de Compras y/o Delegado Municipal de Zonas I y II no podrán percibir un sueldo superior al que perciben los concejales. Además, plantea una escala de descuentos de acuerdo a otros cargos como subsecretarios, directores y coordinadores.

Finalmente, el proyecto invita al intendente municipal a donar el equivalente a 4 sueldos con destino a Rentas Generales del municipio, y a renunciar a cualquier partida nominado como gastos de representación que no tengan cargo de rendición de cuentas.

El tratamiento del proyecto, que finalmente fue a estudio de comisiones, generó un fuerte debate sobre las posibilidades legales y técnicas de implementar esa reducción. Pero también calientes cruces desde lo político que, entre otros pasajes, llevaron al autor del proyecto a señalar que “como el intendente su sueldo por la Ley Orgánica de las Municipalidades y no puede modificar una ley que es provincial, lo que sí puede hacer es donar parte de ese sueldo”, desafió.

DISCUSIÓN LEGAL

Desde el peronismo kirchnerista, Fabián Cagliardi, advirtió que “si le bajamos el sueldo a la planta política por debajo de lo que expresa la ley el municipio podría recibir demandas judiciales” y propuso “estudiar mejor el tema”. En la misma línea, Sebastián Mincarelli pidió que “no nos metan en la interna de Cambiemos”.

En tanto, Mariela Méndez, de Cambiemos, recordó que la reducción del gasto político figura en el proyecto de emergencia económica que la oposición se niega aprobar desde hace meses.

En ese contexto y consultado por este diario, el intendente Nedela adelantó que analiza la firma de un decreto para reducir en un 10% el sueldo de los funcionarios incluyendo el suyo y pedir al Concejo Deliberante que adhiera a esa medida.

“Esa posibilidad está desde diciembre dentro de la emergencia económica que la oposición no quiere votar. Yo podría hacerlo por decreto, lo estamos estudiando”, dijo.

Sin embargo, agregó: “Nosotros necesitamos la emergencia económica como herramienta para seguir ordenando el municipio. Realmente no entiendo este debate que se da ahora en el Concejo Deliberante, cuando la oposición tiene muy en claro que desde hace meses que vengo proponiendo la reducción salarial de los funcionarios políticos”.