Roban el domicilio del sindicalista Juan Pablo "Pata" Medina

El hecho delictivo ocurrió en las últimas horas y se investiga la identidad de sus autores

El domicilio del sindicalista y ex titular de la Uocra platense Juan Pablo "Pata" Medina, ubicado en calle 60 entre 9 y 9 bis, en el barrio de Villa del Plata, fue asaltado en las últimas horas, según informaron fuentes policiales.

El hecho delictivo fue denunciado en la Comisaría 2º de Ensenada por el cuidador del lugar, quien explicó que cuatro hombres armados y uniformados con prendas de la Policía Federal lo golpearon e ingresaron al inmueble.

La víctima, que sufrió heridas cortantes en su cuero cabelludo que no revisten gravedad, precisó que no había moradores en la vivienda y que no sabe qué objetos de valor pudieron haber sustraído.

Asimismo, según la denuncia, indicó que los delincuentes huyeron en un automóvil Corsa propiedad de un compañero que en el momento del delito llegaba al domicilio, y otro que no pudo describir.

Clima de tensión

Cabe recordar que el "Pata" Medina se encuentra preso en Ezeiza por extorsión y asociación ilícita en el gremio para extorsionar empresarios de la construcción y lavar activos a través de empresas de catering a nombre de familiares, y que días atrás la disputa entre los dos sectores de su familia terminaron con un enfrentamiento a tiros en Berisso.

El incidente ocurrió el miércoles pasado por la noche y tuvo como protagonistas a dos grupos, uno de los cuales respondería a la conducción del hijo de Medina, Cristina “Puli” Medina y el otro supuestamente alineado al hijastro del ex titular de la Uocra, Agustín Pagnoni.

Según fuentes policiales, los hechos ocurrieron poco después de las 19.30 en la esquina de las calles 26 y 162. Allí, un grupo realizaba pintadas en un paredón en apoyo a “Puli” Medina, hijo mayor del “Pata”, también detenido en el Penal de Ezeiza, quien fuera su mano derecha en el intervenido gremio.

En ese marco, fueron sorprendidos por otro grupo, que algunas versiones vinculan con Agustín Pagnoni. Tras una fuerte discusión, uno de ellos sacó un arma y realizó dos disparos que hirieron a uno de los hombres que estaban realizando las pintadas, identificado como Marcelo Araujo, de 36 años. Luego, escaparon en una camioneta F-100.

El vehículo fue perseguido por efectivos de la Policía Local de Berisso, que habían sido alertados por llamados de vecinos al 911. En 17 entre 163 y 164, la F-100 fue interceptada y sus 11 ocupantes, todos oriundos de Ensenada, detenidos y trasladados a la comisaría Berisso Segunda.