El 76% de los usuarios sufrieron fraude digital

El fraude digital en Argentina crece cada vez más y 3 de cada 4 usuarios ya lo padecieron, por lo que el 76% de los usuarios argentinos admite haber sido víctima de al menos una estafa digital, incluyendo phishing, suplantación de identidad o fraudes en ecommerce.
El reporte global de BioCatch sobre tendencias de fraude en América Latina señala que el 63% de los delitos informáticos en el país están vinculados a fraudes digitales, una proporción que se mantiene entre las más altas de la región.
El crecimiento del comercio electrónico, la digitalización de pagos y el uso intensivo de dispositivos móviles han creado un entorno ideal para nuevas modalidades de delito. Desde ataques automatizados hasta la apropiación de dispositivos (“device takeover”), las amenazas evolucionan al ritmo de la tecnología.
También se debe al aumento en el volumen de operaciones digitales y la velocidad de las transacciones dejaron obsoletos muchos de los mecanismos de seguridad tradicionales.
En este contexto, las soluciones que integran verificación de identidad en tiempo real se posicionan como una respuesta clave para frenar el fraude sin afectar la experiencia de los usuarios. La misma funciona a través de tecnologías como biometría facial, análisis de comportamiento e inteligencia artificial, es posible validar que quien realiza la transacción sea realmente quien dice ser.
Entre las prácticas recomendadas está: solicitar documento oficial y selfie con validación biométrica, activar autenticaciones más estrictas solo cuando hay señales de riesgo, usar Inteligencia Artificial para detectar patrones anómalos antes de que se concrete una estafa y aprobar de forma automática operaciones seguras, sin fricción.
