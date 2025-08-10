Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡A sólo $9.990! Pedí "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar

Política y Economía |Las leyes en diputados

“Fue un día negro para la Argentina” dijo Benegas Lynch

“Fue un día negro para la Argentina” dijo Benegas Lynch
10 de Agosto de 2025 | 02:42
Edición impresa

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Alberto “Bertie” Benegas Lynch, expresó su preocupación por las recientes votaciones en el Congreso Nacional, donde se aprobaron dos medias sanciones y se rechazaron cinco decretos impulsados por el gobierno de Javier Milei.

El legislador calificó al pasado miércoles como “un día negro para la Argentina”, argumentando que las decisiones tomadas perpetúan un modelo de “estado presente” que, según él, ha llevado al país a la pobreza y la descapitalización.

Benegas Lynch criticó duramente lo que denominó “la vieja política” y describió al Congreso como “un coliseo” donde muchos legisladores priorizan sus intereses personales y la búsqueda de cargos por sobre las convicciones.

“No es un revés para un partido o para La Libertad Avanza, es un día negro para la Argentina. Estamos intentando cambiar un paradigma de Estado presente que nos ha dejado con la mitad de los argentinos en la pobreza y un sector productivo consumido por los políticos”, afirmó el diputado.

El legislador se refirió específicamente a las medias sanciones obtenidas para el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan, así como al rechazo de los decretos de Federico Sturzenegger modificando al INTA y al INTI.

 

LE PUEDE INTERESAR

Gobernadores avanzan por los fondos

LE PUEDE INTERESAR

Prueban el sistema para la elección bonaerense
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Relatos salvajes por una espiral de violencia que atraviesa la Ciudad

El sexo después de los 80: el secreto íntimo de Cormillot que reaviva un tema que pocos hablan y todos quieren saber

Crece la polémica por los padrones y el litigio judicial: ¿Qué ocurrirá finalmente en Provincia?

Tragedia en Berisso: dos jubilados murieron en un incendio en su vivienda

Paritaria bonaerense a cuarto intermedio: hubo oferta de aumento a estatales y docentes, pero "insuficiente" para los gremios

El escándalo de las facturas truchas en La Plata: de quiénes son los palcos embargados en UNO

En Atenas, Milei encabezará otro acto en La Plata para impulsar la campaña en Provincia

¿Hubo impericia? La trama de la turbulenta llegada de Marcos Rojo a Racing y por qué no podrá jugar
+ Leidas

Alternativas al apellido Kirchner, la visión libertaria y el estallido del centro

VIDEO. Clima caliente: Boca se salvó de otro papelón

Un cuestionado Russo se fue sin dar declaraciones

Cambió el chip sin perder la cabeza

VIDEO. En alerta por el servicio del agua: cómo es vivir bajo el riesgo del arsénico

La experiencia del Pincha en octavos de Libertadores

Ultima detalles para su visita a Paraguay

El plan de Milito para que Rojo juegue el torneo
Últimas noticias de Política y Economía

Para Milei, el aumento del dólar no debería trasladarse a los precios

“Con chaleco de fuerza”: Cristina le respondió a Milei

Voces a favor y en contra a la propuesta de Milei

El Senado apura el tratamiento de las leyes aprobadas en Diputados
Deportes
VIDEO. Clima caliente: Boca se salvó de otro papelón
Ni con el gol de Giménez pudo quebrar el maleficio
Un cuestionado Russo se fue sin dar declaraciones
Russo sorprendió con Cavani de titular
La Bombonera habló: de la euforia inicial, a los silbidos para el equipo
Policiales
Inseguridad agobiante: se resistió y evitó que le sacaran el auto
La historia de los Acuña, los gemelos absueltos de la más terrible acusación
Revés para la madre del detenido por femicidio
Operativo contra la banda “los Herederos de Dumbo”
De la alegría a la bronca: fueron a un cumple y en su hogar había otra fiesta
Espectáculos
“Homo Argentum”: Guillermo Francella y una actuación camaleónica en 16 actos
Impacto profundo: cómo las bombas atómicas cambiaron el cine de Japón
Elecciones: ¡Qué no te den gato por liebre!
Lejos del retiro: Mirtha Legrand y un inesperado giro en su carrera a los 98 años
Graciela Alfano sin filtro contra Susana Giménez: "Vieja de m..., vergüenza que sea argentina"
Información General
Glaciares argentinos: se redujeron 42% en 30 años
Fin de la polémica por el pato Juan en Mendoza
El 76% de los usuarios sufrieron fraude digital
El sexo después de los 80: el secreto íntimo de Cormillot que reaviva un tema que pocos hablan y todos quieren saber
Podrá verse este finde desde La Plata: expectativa por la “parada planetaria”, un fenómeno astronómico poco frecuente

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla