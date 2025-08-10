“Fue un día negro para la Argentina” dijo Benegas Lynch

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Alberto “Bertie” Benegas Lynch, expresó su preocupación por las recientes votaciones en el Congreso Nacional, donde se aprobaron dos medias sanciones y se rechazaron cinco decretos impulsados por el gobierno de Javier Milei.

El legislador calificó al pasado miércoles como “un día negro para la Argentina”, argumentando que las decisiones tomadas perpetúan un modelo de “estado presente” que, según él, ha llevado al país a la pobreza y la descapitalización.

Benegas Lynch criticó duramente lo que denominó “la vieja política” y describió al Congreso como “un coliseo” donde muchos legisladores priorizan sus intereses personales y la búsqueda de cargos por sobre las convicciones.

“No es un revés para un partido o para La Libertad Avanza, es un día negro para la Argentina. Estamos intentando cambiar un paradigma de Estado presente que nos ha dejado con la mitad de los argentinos en la pobreza y un sector productivo consumido por los políticos”, afirmó el diputado.

El legislador se refirió específicamente a las medias sanciones obtenidas para el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan, así como al rechazo de los decretos de Federico Sturzenegger modificando al INTA y al INTI.