Información General |Lo mandaron a su casa

Fin de la polémica por el pato Juan en Mendoza

Fin de la polémica por el pato Juan en Mendoza

EL PATO JUAN

10 de Agosto de 2025 | 02:45
Edición impresa

El pato Juan se hizo viral en redes sociales tras ser denunciado luego de picar a un perro en el centro de Mendoza. Y aunque después de eso lo denunciaron, más de 7.000 vecinos firmaron un petitorio en su apoyo, para que vuelva a estar en la florería del centro mendocino donde se había hecho muy popular. Pero ahora las autoridades decidieron que no vuelva al centro mendocino y se quede en su casa, poniendo así fin a la polémica.

La decisión la tomaron el municipio y Margarita Flores, cuidadora del ave y propietaria del tradicional puesto de flores del centro mendocino donde se encontraba al animal.

Las autoridades municipales mendocinas tomaron la decisión de retirar al pato de la peatonal mendocina “para garantizar la seguridad y tranquilidad de los vecinos, además de proteger el bienestar del animal”.

El conflicto se resolvió en el curso de una reunión realizada en dependencias municipales, donde las autoridades comunales y Margarita, la dueña del pato, discutieron las distintas opciones para garantizar el bienestar de Juan.

Aunque muchos vecinos y comerciantes abrigaban la esperanza de que el pato volviera a su lugar habitual en el centro, se decidió que Juan se quede en la casa de sus dueños,. en el departamento de Maipú, donde según Margarita el espacio donde está tiene abundante superficie verde y que incluso hay una cancha de fútbol cercana, donde el pato participa a veces de los partidos.

La mujer dijo que tanto ella como su esposo e hijos se encargan del cuidado del pato.

El intendente Ulpiano Suarez compartió en Instagram imágenes junto a Margarita y explicó que, tras la charla mantenida, ella manifestó que el pato “está muy bien en su casa” tras ser retirado de la florería. Dijo que se acordó construir un nuevo corral con una fuente para que el pato pueda bañarse. Como se recordará, Juan se hizo viral a través de un video de TikTok donde picaba a un perro. Si bien Margarita dijo que nadie se quejó por ese episodio, más tarde se radicó una denuncia que motivó la intervención municipal.

 

