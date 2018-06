VIDEO: El Lobo comenzó la pretemporada con ausencias y muchos juveniles

El plantel de Gimnasia comenzó la pretemporada esta mañana, con el partido de 32vos. de final de Copa Argentina ante Sportivo Belgrano de San Francisco que se jugará el 21 de julio próximo, como el objetivo más cercano.

La pretemporada se realizará íntegramente en el predio de Estancia Chica, en la localidad de Abasto.

Los jugadores fueron sometidos a exámenes médicos y pruebas físicas previas al trabajo inicial de gimnasio y de campo. Según se informó hoy, esta semana se trabajará sólo por la mañana y desde la siguiente, se trabajará en doble y triple turno bajo el mando del entrenador Pedro Troglio.

Antes del juego oficial por la Copa Argentina, el Lobo tiene previstos una serie de partidos amistosos. El primer partido confirmado es para el sábado 7 de julio. Será un amistoso internacional, ya que el rival será Cerro Porteño de Paraguay (elenco donde Troglio salió campeón en 2009). Según lo pactado, serán dos encuentros (uno con titulares y otro con suplentes), que se jugarán en nuestra Ciudad, aunque no está confirmado el lugar, que podría ser el Estadio “Juan Carmelo Zerillo” o Estancia Chica.

El segundo cotejo pactado será el sábado 14, y en este caso quien llegará a La Plata será Godoy Cruz de Mendoza. Aquí pasa lo mismo que con Cerro Porteño, se podría jugar en el Estadio del Bosque o en el predio de Abasto.

CON AUSENCIAS

Pese a no haber sumado incorporaciones aún, Gimnasia debe resolver algunas situaciones contractuales en cuanto a continuidades.

Dos casos emblemáticos son los de Facundo Oreja y Franco Niell, mientras que también está el de Nicolás Colazo, quien ya había anticipado que no se presentaría a entrenar hasta no resolver su situación y todo hace indicar que no seguirá en el Lobo.

El "enano" tampoco estuvo presente en el inicio de los trabajos y es otro que no seguiría con la azul y blanca.

En tanto, Emanuel Zagert y Jonás Ale Corvalán, volvieron de préstamos en Viilla San Carlos y Brown de Madryn respectivamente, pero bajaron a Reserva junto a Enzo Martínez.

Por último, como ya se sabía son bajas Juan I. Silva, Matías Noble, Nicolás Benavídes, Nicolás Dibble y Omar Alderete, mientras que tampoco seguirá Jerónimo Barrales.

Estos fueron los jugadores que estuvieron en la primera mañana de trabajo en Estancia Chica: los arqueros Martín Arias, Durso e Insfrán; los defensores Oreja, Bonifacio, Coronel, Guanini, Ortíz, Licht, Melluso y Guiffrey; los volantes Rinaudo, Bolívar, Faravelli, Alemán, Gómez, Tiffner, Parini, Jara, Enrique y Cataldi; y los delanteros, Eric Ramírez, Contín, Pereyra, Barrales, Tijanovih, Agustín Ramírez, Daian García y Lucas Calderón.