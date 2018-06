Debaten en los tribunales a quién pertenecen los objetos traídos desde la Luna

| Publicado en Edición Impresa

¿ A quien pertenecen los objetos traídos de la Luna como piedras y polvo? Hasta hace poco, todo se lo atribuía la NASA. Sin embargo, en Estados Unidos una mujer generó una enorme polémica.

Es la estadounidense Laura Murray Cicco, quien denunció a la NASA para reclamar la propiedad de una probeta con polvo lunar que, según afirma, le regaló el astronauta Neil Armstrong cuando era niña.

En la demanda, presentada en un tribunal de Kansas (Misuri), Cicco sostiene que fue el propio Armstrong en persona quien le hizo el obsequio cuando tenía diez años, debido a que el astronauta (1930-2012), que fue la primera persona en pisar la luna, era amigo de sus padres.

La demandante, nacida como Laura Ann Murray, presentó la denuncia de manera preventiva después de encontrar la probeta entre las pertenencias de su difunto padre hace cinco años, puesto que el Gobierno se reserva el derecho de propiedad de cualquier material obtenido en el espacio durante sus misiones.

Pero Cicco alega que recibió el regalo cuando su padre era profesor en la Universidad de Cincinnati, donde el astronauta también impartía clase por aquel entonces, y aportó como prueba una nota manuscrita de Armstrong en la que se lee: “Para Laura Ann Murray. Mucha suerte. Neil Armstrong, Apolo XI”.

A pesar de que un experto ha certificado la autenticidad de la nota, el dilema legal reside en si el astronauta, uno de los tres que participó en la misión Apolo XI, tenía la potestad de regalar un objeto que, según la NASA, es propiedad del Gobierno.

Por su parte, la demandante sostiene que, con base al “Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre”, firmado en 1967 por 103 naciones, incluida Estados Unidos, ningún país puede reclamar la propiedad de la luna ni de otros cuerpos celestes.

El argumento de la demandante es simple. “La NASA ha tomado la postura de que todo el material lunar es de su propiedad. No hay ninguna ley en contra de que los particulares sean propietarios de material lunar. El material lunar no es contrabando. No es ilegal tenerlo”, reza la demanda. En teoría, su argumentación tiene una base, ya que la legislación actual, vigente desde 1967, no especifica que un particular no pueda poseer unos gramos de polvo lunar. Sin embargo, esas leyes tampoco prohíben expresamente que una agencia federal pueda ser la propietaria de ese material lunar, ya que no es per se un Estado.

Ahora la clave reside en la corte federal de Kansas, donde Murray solicitó que se la declare como propietaria legal de la arena lunar que recibió de Neil Armstrong, pese a que la NASA reclama que el material lunar en la Tierra es de su propiedad y argumenta que todo lo que no esté bajo su amparo es “contrabando”. Por lo pronto, el tribunal ya admitió la demanda.

En 2013 se había producido un pleito similar cuando la californiana Joann Davis, cuyo esposo había trabajado como ingeniero en el proyecto Apolo, contactó a la NASA para pedirle que le ayudara a encontrar compradores para una serie de recuerdos lunares que le había dejado su esposo al morir.

Sin embargo, la NASA, lejos de asistirla, le exigió que hiciera entrega de los objetos, los cuales también habían sido regalo de Neil Armstrong, y en abril de 2017 ambas partes llegaron a un acuerdo por el que la agencia espacial le entregó a Davis 100.000 dólares a cambio de sus recuerdos.