Los memes explotaron: Messi festejando el triunfo nigeriano ya es furor

Nigeria, con goles de Ahmed Musa (ST 4 y 30m), venció a Islandia por 2 a 0 en el segundo partido del grupo D del Mundial Rusia 2018 que fue controlado por el neozelandés Matt Conger en el Arena Volvogrado. Este resultado, que era el que más le convenía a Argentina, dio lugar a los infaltables memes que invadieron las redes sociales.

⏱ 5 am

🇫🇷 France vs. Australia 🇦🇺



⏱ 8 am

🇦🇷 Argentina vs. Iceland 🇮🇸



⏱ 11 am

🇵🇪 Peru vs. Denmark 🇩🇰



⏱ 2 pm

🇭🇷 Croatia vs. Nigeria 🇳🇬



