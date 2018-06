| Publicado en Edición Impresa

“Felicitaciones Eliana Guercio tus deseos se hicieron realidad”, le escribió una seguidora a Eliana Guercio, ironizando sobre el mal desempeño del arquero y el dolor que le provocó a la ex vedette que dejaran afuera a su marido Chiquito Romero. Guercio sacó las garras: “Por qué no te vas a la con… de tu mamá, volvés a nacer y avísale al partero que no te saque cuando estés hecha y no antes, así no salís tan pelotuda”.

Para rematar, la tildó de “muy HDP”