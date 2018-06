Pidieron prisión perpetua para Nahir por el asesinato de Fernando Pastorizzo

La fiscalía y la querella quieren la pena máxima para la joven que tenía un vínculo con la víctima. Sostienen que planeó todo

El juicio por el crimen de Fernando Pastorizzo que tiene a Nahir Galarza como principal sospechosa dejó, en el inicio de la semana, una serie de novedades relacionadas con la fase final del proceso. Según se conoció, tanto la fiscalía como la querella solicitaron a los jueces la pena máxima de prisión tras considerar que la joven de 19 años fue la responsable del asesinato, acción que se vio agravada por el vínculo de noviazgo que los unía.

Fue en este marco que el fiscal Sergio Rondoni Caffa solicitó prisión perpetua para Nahir Galarza moción que fue emulada por las querellas que representan tanto al padre como a la madre de la víctima.

El funcionario judicial considera que la muerte de Pastorizzo fue un homicidio agravado por el vínculo, en este caso el noviazgo, a pesar de que la defensa de Nahir y la misma acusada buscaron demostrar este lunes que la relación que existía entre ellos era ocasional.

“Sólo nos veíamos de madrugada para tener sexo” sostuvo Galarza en la declaración que realizó esta mañana al tiempo que indicó que Fernando (Pastorizzo) se drogaba, que era violento, la acosaba y la obligaba a tener sexo cuando ella no quería. Y que la lastimaba en sus partes íntimas.

En tanto, los representantes legales de la madre y el padre de Pastorizzo, también incluyeron la figura de alevosía ya que consideran que el crimen fue planeado, que hubo traición, que la víctima se encontraba indefensa y que se eligió la zona donde cometer el asesinato.

El martes será el turno del alegato de la defensa de Nahir y se espera que una semana más tarde se conozca el veredicto.

La declaración de nahir

Durante la audiencia de la víspera también declaró la joven, quien lloró delante de los jueces. Sostuvo que el arma que mató a Fernando (dos balazos), en la madrugada del 29 de diciembre de 2017, se disparó por accidente. Dijo que quedó aturdida y la mente se le puso en blanco. Para la acusación no hubo “mente en blanco”. Por un lado, los fiscales Sergio Rondoni Caffa y Lisandro Beherán sostuvieron que Nahir disparó voluntariamente. Además, sostuvieron que sabe disparar armas porque “le enseñó el papá”.

En cuanto al móvil del homicidio, los fiscales abonan esta hipótesis: la supuesta obsesión de la imputada hacia Pastorizzo.

“Existía entre ellos una relación de pertenencia -dijo Beherán-. Sentía que Fernando le pertenecía y por eso lo fue a buscar. Es inverosímil que se haya tomado un remís para ir a buscar el cargador de su celular a la casa de la víctima. Su madre tenía el mismo celular”.

Durante sus dos horas de declaración, Galarza insistió con que no quiso matar a Fernando Pastorizzo, pero no pidió perdón. Dijo que fue a lo de la víctima a buscar el cargador, luego fueron a la casa de los Galarza y tuvieron sexo. Más tarde él le recriminó por sus relaciones con otros chicos, la arrastró por las escaleras, la insultó y le dijo “depresiva”. Después agarró el arma del padre de Nahir, que estaba arriba de la heladera. “Me apuntó a la panza y me dijo que no dijera nada, que no gritara porque iba a matar a alguien”, aseguró y agregó: “Le pedí que me devolviera el arma, que se calmara. Me dijo que me iba a ir con él y que no intentara salir corriendo ni nada”. Luego relató que Fernando iba a gran velocidad con la moto y que ella se agarró del chico. “Le saqué el arma y él se da cuenta de eso. Entonces frena y ahí me quedé aturdida. Nos caímos los dos para el costado y enseguida me alcanzó a levantar y entonces me quede aturdida de vuelta”, dijo. Reconoció que ni lo ayudó ni llamo a la Policía. Se fue caminando hasta su casa, dejó el arma donde estaba originalmente y se encerró en su habitación. “Yo sabía que había recibido un disparo, pero no dos. Si estás herido no significa que vas a morir. Nunca lo pensé”, dijo.