En redes sociales y con volantes buscan testigos del crimen del motociclista

Familiares y amigos creen que esos aportes serán clave en la investigación, que no aclaró aún el hecho ocurrido en 17 entre 53 y 54

“La investigación está en curso y sabemos que se hacen pericias, pero los tiempos de la justicia son eso, sus tiempos. Pueden tardar dos días, un mes o un año. No hay nada certero”. A horas de cumplirse dos semanas del crimen de Mariano Anello, el corredor de motos de Berisso asesinado por la madrugada, en la zona de 17 entre 53 y 54, Camila Fernández y los familiares del joven intentan apurar el esclarecimiento. La chica perdió a su novio en un episodio que pudo estar a la vista de muchos, pero nadie lo cuenta. No hay imágenes de las cámaras de seguridad, públicas o privadas; no había policías cerca y tampoco testigos identificados en la escena del crimen cuando se detectó chocada contra una luminaria la Peugeot Hoggar que conducía Mariano un viernes a las 2 de la mañana, tras una cena con amigos. Yacía adentro con un disparo a la altura de la axila. Se sospecha que fue alcanzado por una bala que se disparó desde otro vehículo, en momentos en que Anello iba por 54, en sentido descendente desde el parque Islas Malvinas.

La hipótesis deriva de un incidente de tránsito en el que otro conductor denunció haber sido tiroteado, en 19 entre 51 y 53. “Creo que Mariano cruzó por el lugar equivocado en el momento equivocado”, analizó Camila sobre lo que pudo suceder la madrugada del viernes 25 de mayo.

En el círculo cercano creen que otras personas pueden haber visto todo o una parte. Por eso, los buscan y quieren explicar la importancia que tienen esos datos para encontrar Justicia. “Estamos haciendo una movida fuerte en las redes sociales (una página de Instagram, con el nombre Justicia por Mariano y ese lema se reproduce en perfiles de Facebook)”, explica la chica y añade que “nosotros no tenemos alcance en cuestiones legales. Lo que podemos es movernos por las redes y repartir folletos, empapelar la ciudad”.

La joven indicó que “es desesperante el hecho de que no hable nadie” y consideró que la causa es el temor: “Se entiende el miedo pero es difícil ver que nadie sale a decir nada. Por eso, pensamos en el programa de protección de testigos”.