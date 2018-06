Las pericias indicarían suicidio: ¿quién era Inés Zorreguieta?

Según los informes preliminaries de la Policía Científica, y de acuerdo a cómo encontraron la escena donde apareció muerta, la hermana de la reina Máxima se habría suicidado. De todas formas, los peritos se encuentran trabajando en el lugar para informar con exactitud los causales del deceso de la joven de 33 años.

VEA TAMBIÉN.- Conmoción: apareció muerta la hermana de Máxima, la reina de Holanda

El cuerpo de Inés Zorreguieta, según precisaron las mismas fuentes policiales, fue hallado por su madre en el departamento de Río de Janeiro al 200, del barrio porteño de Caballito. Hasta allí llegaron los efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires después de la medianoche del miércoles, tras un llamado de alerta al 911.

¿QUIÉN ERA INÉS?

Además de ser la hermana menor de la reina Máxima de Holanda, Inés Zorreguieta, la joven de 33 años que fue encontrada sin vida en la madrugada de hoy en su casa de Caballito, fue Licenciada en Psicología, amante de la música, cantante amateur y trabajó para Naciones Unidas y en el Ministerio de Desarrollo Social.

Hija de Jorge Zorreguieta y su segunda mujer, María del Carmen Cerruti Carricart, Inés nació el 4 de diciembre de 1984 y fue la menor de siete hermanos: María, Ángeles y Dolores (del matrimonio anterior de su padre con Marta López Gil) y Máxima, Martín y Juan.

Licenciada en Psicología de la Universidad de Belgrano y amante de la música, pasión que decía haber heredado de sus hermanos, Inés supo contar a la prensa que en su casa "sus padres ponían canciones de los '50", por lo que creció escuchando a artistas como Ella Fitzgerald y Duke Ellington.

"Pero fueron mis hermanos, bastante mayores que yo, los que me hicieron escuchar bandas y composiciones que me gustaron mucho", confió la joven durante una entrevista.

Cultora del bajo perfil, Inés tenía apenas 14 años cuando su hermana Máxima conoció al príncipe heredero de la corona holandesa, 17 cuando asistió a la gran boda celebrada el 2 de febrero de 2002 en los jardines del Palacio Real y 22 cuando fue nombrada madrina de la princesa Ariadna de Orange, la tercera hija de matrimonio.

Si bien de adolescente estudió canto y guitarra en la Escuela de Música Contemporánea, Inés materializó esa pulsión en 2014 cuando, en el marco del Festival Nuevas Voces, interpretó un set con temas de Los Beatles, The Doors y Jimi Hendrix.

Sin embargo, su vida profesional transcurrió por otro camino: estudió Psicología en la Universidad de Belgrano, donde egresó en 2010 con 9,5 de promedio, y aunque Máxima le ofreció continuar su formación en Holanda, optó por trabajar para la oficina Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas, en Panamá.

En 2012, la reaparición de trastornos alimenticios y un cuadro depresivo la llevaron a internarse en una clínica en Buenos Aires.

Dos años después ingresó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde se desempeñó en el ministerio de Desarrollo Social que entonces comandada Carolina Stanley, hoy al frente de la cartera nacional.

Sin embargo, su nombre cobró repercusión en febrero de 2016 cuando fue cuestionada por ser nombrada Directora de Despacho y Mesa de Entradas de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales pese a la acusación de no contar con las exigencias necesarias para el cargo.