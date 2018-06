Picante: la hija de Woody le respondió al cineasta tras la entrevista con Lanata

“No es más que una estrategia de relaciones públicas”, dijo sobre las declaraciones de su padre adoptivo en “PPT”

Jorge Lanata decidió hacerle frente el domingo a los Martín Fierro con una entrevista a Woody Allen, personaje polémico, elusivo, y particularmente adorado en Argentina. La estrategia no funcionó para “PPT”, que quedó muy lejos en el rating frente a la noche de los Martín Fierro, a pesar de que la nota tuvo repercusión internacional: Dylan Farrow, hija adoptiva de Allen que lo acusa de haber abusado de ella cuando era niña, respondió a la defensa que el neoyorkino ensayó en el programa del periodista argentino en Twitter.

En la entrevista con Lanata, el director afirmó que en su extensa carrera jamás ha sido objeto de denuncias por parte de las mujeres que trabajaron en sus películas, agregando que ha empleado “a más de 200 mujeres en el equipo detrás de cámaras y remontándonos cincuenta años atrás, siempre les hemos pagado exactamente los mismos salarios que a los hombres”.

“Es gracioso, yo debería ser la cara en los afiches del movimiento #Metoo”, se animó incluso a disparar.

Lanata le preguntó por Dylan y sus denuncias, y Allen también rechazó haber agredido sexualmente a su hija Dylan, caso por el que fue investigado 25 años atrás sin que la justicia hallara pruebas suficientes para inculparlo.

“Estoy completamente a favor de que lleven ante la justicia a los verdaderos abusadores, pero si alguien es inocente y es puesto en la misma bolsa, eso es muy triste para la persona y creo que es injusto” dijo.

“Es terrible, ciertamente me siento mal porque me acusan de algo terrible que me hiere y hiere a mi familia, algo que fue juzgado hace 25 años atrás, investigado por dos fuentes diferentes y que resultó ser completamente falso”, dijo al declararse “angustiado” por esta acusación y afirmó que la misma fue realizada en el marco de una brutal batalla por la custodia de los chicos.

LA RESPUESTA

La respuesta de Dylan fue también brutal: “Todas las payasadas recientes de Woody Allen demuestran su desesperación por salvar una carrera que ahora vacila”, expresó la hija del cineasta, en referencia a la “postulación” de Allen para ser la cara del #MeToo.

“Todo lo que dice ahora no es más que una estrategia de relaciones públicas en un intento de socavar la credibilidad de las acusaciones en su contra. Ahora somos más sabios y sabemos a qué cosas los hombres poderosos recurrirán para degradar y silenciar a sus víctimas”, disparó Farrow.

Varias celebridades que han trabajado con Allen, incluidos Greta Gerwig, Ellen Page y Timothee Chalamet, expresaron su arrepentimiento por haber participado de sus películas y decidieron no sumarse a futuros proyectos del actor o donar sus sueldos luego de la última entrevista de Dylan en televisión. Además, las primeras denuncias a Weinstein llegaron gracias al trabajo periodístico de Ronan Farrow, otro hijo de Allen, quien en un principio llegó a apoyar al magnate.