Guerra abierta: Rial le cortó los víveres y More dice que no tiene “ni para comer”

More volvió a castigar a su padre en Instagram, acusándolo de no pasarle “ni un peso por mes”. A Natacha se le cae la baba...

| Publicado en Edición Impresa

La pelea entre Jorge Rial y su hija Morena sumó un nuevo capítulo. Otra vez, Natacha Jaitt divulgó un audio que él le mandó a la joven, en donde le dice: “Te comieron la cabeza pero se acabó esto. Me harté de la vida. Me harté de todos. Todos se van a ir a la mierda. No va a quedar uno. Hijos de mil putas todos”.

En su salsa, la mediática le echó leña al fuego de ese audio privado: “Así se dirigió la última vez antes de bloquearla @rialjorge hacia su hija @moorerial sabiendo que se quiso matar”, tiró.

“Sin compasión, ni dolor, ni sentimiento de verla y menos de ocuparse por la salud de ella”, agregó Jaitt, que interpretó que todo fue una amenaza y dijo que el conductor de Intrusos es “alta mafia”.

“En la intimidad voy a seguir diciendo todo lo que yo quiero si tengo que defender a mi hija. Cualquier cosa, pero en la intimidad, en mi vida privada… Lo que sea, así que sigan insistiendo con eso”, había dicho Rial tras la filtración de un primer audio donde le decía a More que “la puta de tu madre te dejó”.

“Todo lo que tenés te lo di yo. Yo me rompí el ojete toda la vida por vos, porque la puta de tu madre te dejó, a vos y a ella (por su hermana). Yo tuve que salir a poner la jeta”, decía Rial en ese audio.

LA DENUNCIA DE MORE

La cosa está picante, está claro. Y More tampoco no da signos de bajar un cambio: mientras Natacha revelaba el segundo audio de Rial, More denunciaba a su padre de haberle cortado todos los víveres, desde la ayuda económica hasta los servicios del departamento donde vive.

“Despedís a la única persona que me ayudaba en mi casa. Me operé hace poco, no tengo para comer y me estoy rompiendo el orto laburando, vendiendo productos para generar una puta ganancia”, dijo a través de Instagram More, y siguió: “Me estoy rompiendo porque ni para comer me pasás un peso por mes. En algún momento la vida te va a cobrar en carne viva el daño que hiciste, no solo a mí, sino a tantas personas que pensaban que eras diferente”.

“Me partió el alma la chica que limpiaba mi casa con el audio llorándome que se había quedado sin trabajo. Tené corazón por lo menos, Rial. Dios mío, cada día me dan más ganas de contar con lujos de detalles realmente quién es él. Lo que ven en la tele es todo ficción”, cerró Morena, que le reclama al periodista que, “por ley”, tiene “que mantenerme, le guste o no”, lo que generó todo tipo de comentarios en la red social fotográfica. De pocas pulgas, More también disparó contra ellos: “Los que no saben lo que yo vivo, no se metan, se nota que tienen poca vida”, disparó...

Esta historia, esta guerra abierta en el clan Rial, está claro, continuará...